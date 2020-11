Snapdragon 875, Exynos 2100, Kirin 9000, quel est le plus puissant sur Geekbench ?

En 2021, trois processeurs phares équiperont les smartphones Android les plus puissants du marché. Il s’agit bien sûr du Kirin 9000, de l’Exynos 2100 et du Snapdragon 875. Mais quel est le plus puissant des trois ?

Pour connaître la puissance brute d’un processeur, rien de tel qu’un benchmark. Comme tous sont déjà passés par Geekbench, nous avons déjà une bonne idée de la puissance de chacun.

Kirin 9000, Exynos 2100, Snapdragon 875 – Crédit : Digital Chat Station / Weibo

Digital Chat Station a partagé sur son compte Weibo des benchmarks Geekbench du Huawei Mate 40 Pro, équipé d’un processeur Kirin 9000, du Galaxy S21 et de son processeur Samsung Exynos 2100 et enfin, d’un Xiaomi Mi 11 équipé du Snapdragon 875 de Qualcomm. Tous ces processeurs seront gravés en 5nm, comme l’A14 Bionic d’Apple.

Le Mate 40 Pro est le seul téléphone des trois déjà commercialisé. Le Samsung S21 et le Xiaomi Mi 11 sont pour l’instant des machines de test, leurs scores sont donc amenés à évoluer légèrement sur leur version finale. Nous avions d’ailleurs déjà vu l’Exynos 2100 de Samsung dans un autre benchmark similaire sur Geekbench.

Quel processeur est le plus puissant ?

D’après les benchmarks, on constate que le Kirin 9000 s’en sort mieux multi-core que ses concurrents, mais fait moins bien en single-core. Cependant, comme le Snapdragon 875 est toujours utilisé sur une machine de test, il est probable que celui-ci dépasse le Kirin 9000 sur le modèle final du Xiaomi Mi 11.

Comme on peut le voir sur les caractéristiques techniques de chaque processeur, le Kirin 9000 utilise des cœurs Cortex-A77, qui sont plus vieux que les nouveaux Cortex-A78 de ses concurrents. De plus, le Snapdragon 875 et l’Exynos 2100 utilisent tous deux un cœur Cortex-X1, qui est plus de 20% plus rapide que le Cortex-X1.

Grâce à ce cœur survitaminé, on peut s’attendre à de très bonnes performances dans les tâches qui ne nécessitent qu’un cœur. On remarque également que l‘Exynos 2100 a des fréquences de fonctionnement plus élevées que le Snapdragon 875. Cela pourrait se traduire par des performances plus élevées, mais aussi par une consommation énergétique plus élevée par rapport au processeur de Qualcomm. Cependant, Samsung est connu pour brider ses processeurs pour éviter une surchauffe, il ne serait donc pas étonnant que la puce de Qualcomm et la puce de Samsung aient des performances très similaires. Nous en saurons plus lors de la présentation du Snapdragon 875 le 1er décembre.

Kirin 9000 Exynos 2100 Snapdragon 875 specs – Crédit : Digital Chat Station / Weibo

Source : Digital Chat Station