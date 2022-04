Samsung lance un Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition

Avis aux collectionneurs et dresseurs de Pokémon : Samsung se prépare à lancer un Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition. Cette version spéciale du smartphone pliable à clapet est livrée avec une pochette, des autocollants, des cartes et d’autres accessoires assortis.

Samsung et Pokémon se sont associés pour une collaboration inattendue. Le Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition est le smartphone parfait pour tous les collectionneurs et dresseurs de Pokémon. Samsung a teasé le lancement du Galaxy Z Flip 3 pour le 25 avril. Pour le moment, la version spéciale du smartphone pliable à clapet sorti l’année dernière sera seulement disponible en Corée du Sud.

Le Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition – Crédit : Samsung

Peu de détails ont été communiqués sur le nouveau Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition. Son prix est encore inconnu, mais le Galaxy Z Flip 3 est moins cher que son prédécesseur. Quel que soit le prix, l’édition Pokémon du smartphone pliable sera probablement en rupture de stock peu de temps après son lancement.

Que contient le coffret du Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition ?

Le Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition sera livré dans une boîte aux couleurs de Pokémon. Plusieurs accessoires sont compris en plus du smartphone qui a le design d’une Poké Ball. Parmi les différents accessoires du coffret, on peut déjà voir des autocollants Pokémon, un porte-clés Pikachu, un support Poké Ball, une pochette de style Pokédex qui se porte autour du cou, un anneau antichute et des sortes de cartes Pokémon.

Les cartes incluses avec le Galaxy Z Flip 3 ne sont pas les cartes officielles du jeu de cartes à collectionner Pokémon qui se vendent à des sommes astronomiques et qui sont parfois utilisées pour blanchir de l’argent sale. D’après la photo partagée par Samsung, il semble que ce soit de petites cartes personnalisées avec Pikachu, Carapuce, Bulbizarre, Dracaufeu et d’autres Pokémon. Il y aura également des bonus digitaux avec des sonneries, des fonds d’écran exclusifs et des thèmes.

Enfin, ce n’est pas la première fois que Samsung lance des éditions spéciales de son smartphone pliable à clapet. Il y a eu le Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition qui était personnalisable et même un jean à plus de 1 000 $ avec une poche spécifiquement prévue pour le Galaxy Z Flip 3.

