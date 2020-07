Samsung : un nouveau chargeur sans fil pour stériliser votre smartphone avec des rayons UV

Crédit : Samsung Thaïlande

La pandémie de Covid-19 a forcé la population mondiale à prendre de nouvelles mesures d’hygiène et de sécurité. Bien qu’elles ne soient pas encore complètement respectées dans chaque pays, la majorité des personnes prennent désormais davantage de précautions lorsqu’elles sortent à l’extérieur. C’est une très bonne chose de fréquemment se laver les mains et de respecter la distanciation sociale, mais vous pourriez faire encore plus. Selon plusieurs études scientifiques, votre smartphone est très probablement l’objet le plus « sale » que vous possédez. Samsung a donc trouvé la solution pour allier hygiène et praticité sans utiliser de lingettes antibactériennes.

Le boîtier de Samsung élimine 99 % des bactéries en 10 minutes

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs marques ont lancé sur le marché des boîtiers portables qui permettent de désinfecter les objets du quotidien : clés, cartes de crédit, smartphone, etc. C’est par exemple le cas de Zagg qui vient tout juste d’annoncer une nouvelle technologie de boîtier UV compatible avec la recharge sans fil Qi.

Le nouveau boîtier lancé par Samsung s’appelle le « ITFIT UV Sterilizer ». Ce n’est pas un design officiel du géant sud-coréen, mais un partenariat avec la marque ITFIT. Le boîtier peut stériliser tout type d’objet, du moment qu’il y a de la place. Samsung précise d’ailleurs qu’il est assez grand pour le S20 Ultra. Le ITFIT UV Sterilizer propose également la charge sans fil pour les appareils compatibles.

Enfin, Samsung n’a pas clairement précisé si le boîtier est capable d’éliminer le SARS-CoV-2, mais il « tue jusqu’à 99 % des bactéries en 10 minutes ». Pour l’instant, le chargeur sans fil n’est vendu que sur le site de Samsung Thaïlande pour environ 50 dollars.

