Scream : pourquoi le film de 2022 ne s’appelle pas Scream 5 ?

Tremblez de peur : Ghostface est encore de retour. Après une longue absence et un reboot sous forme de série qui n’a pas enthousiasmé les foules, la franchise Scream s’apprête à revenir sur le devant de la scène. Mais un détail continue de décontenancer les fans. En effet, ce nouvel opus ne porte aucune indication numérique dans son titre. Plutôt étrange lorsque l’on sait que la franchise a toujours indiqué par un chiffre chacune des suites de la saga. Alors pourquoi revenir au titre original ? Car ce nouveau projet n’est en aucun cas un redémarrage ou un remake. Heureusement, le créateur Kevin Williamson a une explication toute trouvée.

Ghostface va encore faire des siennes ! – Crédit : Outerbanks Entertainment

Alors que les bandes-annonces laissent présager un nouvel épisode à la hauteur des attentes, de nombreux mystères continuent de planer autour du projet Scream 5… Non Scream !

Scream : Enfin des explications sur le titre du nouvel opus

« Sérieusement, je pense que personne n’a jamais eu l’intention d’appeler ce film Scream 5. On a enlevé le chiffre parce qu’il s’agit de quelque chose de tout nouveau. Bien sûr le casting original est de retour, mais il y a surtout cette nouvelle génération, très amusante. Je pense qu’on tient une excellente équipe. Ils sont très bons. Les adultes laissent place aux enfants. Cela fonctionne vraiment très bien » explique ainsi Williamson.

Le passage de relais entre ancienne et nouvelle génération semble donc être l’explication à ce choix, pourtant perturbant. Sur la toile, on commence déjà à faire des pronostics sur l’identité du tueur. Un ancien ou un petit nouveau en lien avec les copains de Sydney ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Et ce nouvel opus risque bien de nous dérouter. Numéro ou pas dans son titre, Scream risque bien d’affoler le box-office mondial.

Mais c’est une autre question qui se pose désormais ! Si une suite vient à voir le jour, s’appellera t-elle Scream 2 au lieu de Scream 6 ? Allez, on vous laisse cogiter sur le sujet.

Source : Screenrant