She Hulk : la série lynchée par les internautes avant même sa sortie

Avant même sa sortie, la nouvelle série du MCU reçoit de nombreuses critiques négatives. En effet, She-Hulk sera diffusée à partir de ce soir seulement, sur Disney+ ! Avec seulement quelques images, photos et vidéos, impossible de savoir vraiment ce que la série vaut. Pourtant, les internautes ont lancé une campagne de lynchage massif.

Tatiana Maslany dans la peau de She-Hulk – Crédit : Disney+

Ce projet semblait prometteur, et était attendu depuis bien longtemps. L’évolution des technologies permet des images de meilleure qualité, ce qui permet à Marvel de rendre l’héroïne vraiment réaliste à l’écran. C’est donc une She-Hulk impressionnante qui nous attend dès aujourd’hui.

Jennifer Walters sera incarnée par Tatiana Maslany, que l’on a déjà vue dans Orphan Black. Ce personnage est la cousine de Bruce Banner. Son métier ? Avocate, et plus particulièrement dans les cas de super-humains. Mais un jour, son sang se trouve mélangé à celui de Bruce Banner, et elle se transforme en She-Hulk. Il lui faudra alors jongler entre sa vie d’héroïne et sa vie d’avocate.

She-Hulk victime de violence verbale sur Internet

Sur IMDb, les internautes se sont lâchés dans les avis. En effet, la série reçoit déjà de très nombreuses critiques négatives, notées un sur dix, qui représentent 44.1 % des votes. D’un autre côté, 44.4 % des commentateurs lui donnent dix sur dix. Ce contraste étonnant semble s’expliquer avec l’âge et le genre des personnes. She-Hulk semble recevoir les mauvais avis des hommes de plus de 30 ans, alors que les bonnes notes viendraient des femmes et d’hommes plus jeunes.

Seules une bande-annonce officielle et une date de sortie ont été partagées par Disney+. Et si sa diffusion est imminente, le lynchage de She-Hulk bat son plein en avance. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une telle chose arrive. Plus récemment, Ms. Marvel avait subi le même genre de réception. De plus, Moon Knight a été lynchée parce qu’elle évoquait le génocide Arménien, et Les Éternels a été critiqué pour sa représentation LGBTQ+. N’oublions pas Captain Marvel, qui a été la première série à être autant critiquée avant même sa sortie.

En tout cas, malgré les critiques, de nombreux fans attendent avec impatience de découvrir la nouvelle série She-Hulk, sur Disney+ dès aujourd’hui !

Source : ScreenRant