Skyrim : ce mod vous permet de voler en Paravoile comme dans Zelda Breath of the Wild

Un mod de Skyrim vous permet d’échanger votre cheval contre une Paravoile pour vous rendre d’un point à un autre. Cette Paravoile est tout droit sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Vous aimez toujours jouer à Skyrim, mais vous en avez marre de traverser Bordeciel à dos de cheval ? Pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur pour aller plus vite et profiter de la vue ? C’est ce que vous pouvez faire avec un mod appelé « Skyrim’s paraglider ». Les deux moddeurs se sont évidemment inspirés de la célèbre Paravoile que l’on retrouve dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

Le mod de la Paravoile de Skyrim – Crédit : LokiWasTaken / NexusMods

Dans Zelda, la Paravoile permet à Link de planer sur de longues distances. C’est un objet indispensable qui se débloque au début du jeu. La Paravoile est très utile pour se déplacer rapidement dans le royaume d’Hyrule.

Ce mod de la Paravoile dans Skyrim a pris 6 mois de développement

Les moddeurs « Loki » et « NickNak » à l’origine de la Paravoile de Skyrim ont expliqué que : « près de 6 mois de développement après des problèmes et obstacles variés, ce mod a finalement atteint un état de fonctionnement jouable ». Ce mod de Paravoile n’était effectivement pas simple à intégrer dans Skyrim.

La Paravoile de Skyrim ne vous permet pas de voyager de Bordeciel à Faillaise, par exemple. Vous pouvez seulement planer depuis des endroits élevés comme le Haut Hrothgar. À défaut de pouvoir chevaucher à dos de dragon, ce n’est pas si mal. Vous pouvez voir une démonstration du Paravoile dans la vidéo ci-dessous. Après avoir téléchargé et installé le mod de la Paravoile, vous devez vous rendre à la porte Est d’Épervine et parler à un personnage appelé Fred. Vous pourrez ensuite activer la Paravoile à chaque fois que vous chutez.

En attendant des nouvelles de The Elder Scrolls 6 qui est toujours en cours de développement, Skyrim est toujours aussi populaire. Aujourd’hui encore, c’est l’un des jeux les plus moddés de l’histoire, si ce n’est le plus. Les mods de Skyrim permettent de changer l’apparence du jeu, d’ajouter des objets, de chasser des dragons en 16K, de modifier des mécaniques de gameplay ou même de tricher en obtenant tous les objets. Les innombrables mods de Skyrim n’ont pas de limite en dehors de votre imagination.

Source : DualSHOCKERS