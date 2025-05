Smartphone transparent à 25 dollars : l’incroyable vérité derrière le buzz

© Rawpixel.com

Le mystère du smartphone transparent à 25 dollars enfin dévoilé

Et si un téléphone totalement transparent existait vraiment ? C’est la question que se sont posée des millions d’internautes après qu’une vidéo virale a envahi TikTok. On y voit une jeune femme dans une boutique de San Francisco, en train de manipuler ce qui ressemble à un smartphone du futur : une dalle totalement transparente. Il n’en fallait pas plus pour déchaîner les passions. Plus de 50 millions de vues plus tard, la toile s’interroge : s’agit-il d’une innovation révolutionnaire ou d’une simple manipulation habile ?

Dans les commentaires, les spéculations s’emballent. Certains assurent qu’il s’agit d’un modèle ultra-exclusif, le « Nokia Clear Phone », dont le prix atteindrait 35 000 dollars. D’autres rêvent d’un appareil qui repousserait les limites de la technologie actuelle.

Mais la réalité est beaucoup plus simple : aucun constructeur ne propose, pour l’instant, un téléphone réellement transparent. Ce que l’on voit dans cette vidéo n’est ni un prototype secret ni une avancée technologique… mais une supercherie ingénieuse.

Pourquoi une telle invention fascine-t-elle autant ?

Derrière cette mise en scène virale, on retrouve une créatrice de contenu connue sous le nom de CatGPT. Spécialisée dans les sujets liés à la tech et à ses effets sur notre quotidien, elle a imaginé un objet original : le Metaphone. Ce n’est pas un smartphone, mais une simple plaque en acrylique taillée pour imiter les contours d’un téléphone. Le but ? Offrir une alternative aux accros du mobile, un objet de substitution censé apaiser l’angoisse de ne pas avoir son appareil sur soi.

Selon CatGPT, ce faux téléphone permettrait de réduire la dépendance numérique en conservant l’illusion d’un téléphone dans sa poche ou sa main. Une sorte de béquille mentale pour ceux qui ont du mal à se détacher de leurs écrans. L’idée s’inscrit dans une réflexion plus large sur les addictions numériques et les moyens de les combattre, même si la solution proposée peut sembler déroutante.

Commercialisé à 25 dollars, le Metaphone s’est rapidement retrouvé en rupture de stock, preuve que l’objet a su trouver son public, entre curiosité et second degré. Si certains crient à l’arnaque, d’autres saluent la créativité du concept, qui interroge notre rapport compulsif aux nouvelles technologies.

Il ne s’agit donc pas d’un véritable smartphone révolutionnaire, mais bien d’un miroir tendu à notre société hyperconnectée. Derrière le buzz, une question persiste : sommes-nous prêts à vivre sans nos téléphones, ou avons-nous besoin, au fond, d’un simulacre pour apaiser notre manque ?

Source : Presse Citron