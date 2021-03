Snyder Cut de Justice League : la suite aurait dû montrer les morts d’Harley Quinn et de Lois Lane

Dans une interview pour le site Esquire, Zack Snyder a confié quelques-unes des idées qu’il avait en tête pour un Justice League 2. Parmi elles, des scènes dans lesquelles on aurait vu mourir Harley Quinn, Aquaman et Lois Lane.

Le Joker dans le Snyder Cut de Justice League – Crédit : Warner Bros.

Leurs morts n’auraient pas simplement été évoquées par les autres personnages. Le réalisateur avait vraiment prévu de tourner ces scènes pour les montrer au public. Certains éléments auraient été visualisés au travers de Cyborg, explique Snyder. Nous aurions donc pu voir Harley Quinn mourir dans les bras de Batman, tel que décrit par ce dernier dans le film. Lois Lane aurait de son côté dû mourir tuée par Darkseid, alors que Superman avait chargé l’homme chauve-souris de la protéger. Aquaman meurt lui aussi tué par le grand méchant.

Finalement, Harley Quinn n’aura fait aucune apparition dans Justice League. Et le personnage est encore bien vivant dans le DCEU. Après Birds of Prey, la copine du Joker reviendra bientôt sur les écrans dans The Suicide Squad, qui devrait sortir l’été prochain. Selon des rumeurs, Warner Bros. développerait également un autre film solo dédiée à Harley Quinn. Quant à Aquaman, il sera de retour dans de nouvelles aventures en 2022.

Justice League aura-t-il une suite ?

Justice League devait initialement être le premier chapitre d’une trilogie. Malheureusement, le départ de Snyder en 2016 et les événements qui ont suivi ont changé les plans du studio. Bien que le Snyder Cut se termine sur un cliffhanger, le réalisateur a récemment confirmé que Warner Bros. n’avait pas prévu de lui donner une suite. À moins que les fans réussissent à nouveau à faire pression pour l’obtenir. Snyder lui ne semble en tout cas pas fermé à cette idée. « Je ne pensais pas que je parlerais un jour d’un nouveau Justice League, alors il ne faut jamais dire jamais. », a-t-il déclaré dans une interview à Vanity Fair.

Justice League Snyder Cut sortira en Blu-Ray en mai 2021

