Soldes été 2024 : Top 10 des vraies bonnes affaires chez Amazon, Fnac, Cdiscount, etc.

Les soldes d’été viennent de débuter et les revendeurs cassent déjà les prix sur de nombreux produits high tech. Amazon, Fnac, Cdiscount et tant d’autres proposent un grand nombre de promotions. C’est pourquoi nous vous proposons ce top 10 des bons plans pour les soldes.

Smartphone, PC, téléviseur, montre connectée pour ne citer qu’eux sont actuellement en promotion pour les soldes d’été 2024. Cependant, il peut être difficile de trouver son bonheur devant une telle quantité d’offres. De même, tous les e-marchands spécialisés participant à l’événement, et il est parfois compliqué de trouver le produit recherché au meilleur prix. En bref, les bonnes affaires ne manquent pas et nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleures offres disponibles pour le début des soldes d’été.

Notre top 10 des bons plans pour les soldes d’été

MacBook Air (M1), le classique d’Apple

Le MacBook Air avec puce M1 est sans conteste le modèle le plus connu du fabricant. Ce n’est clairement pas le produit le plus récent ou le plus puissant de la marque à la pomme, mais il reste une référence dans son domaine. En effet, c’est le seul ordinateur de la firme à être de base disponible sous la barre des 1000 euros et avec les soldes son prix vient de passer à 799 euros sur Cdiscount. Quoiqu’il arrive, c’est un produit que nous conseillons généralement aux étudiants grâce à son excellente autonomie et son petit poids.

En bref, il est facile à transporter et vous n’avez pas besoin de conserver le chargeur avec vous pour pouvoir boucler votre journée de cours. Pour le reste, sa puce M1 offre assez de puissance pour de nombreuses tâches dont de petits montages vidéo sur iMovie. Sinon, il dispose d’une dalle de 13,3 pouces d’assez bonne qualité, même si cette dernière n’est pas aussi réussie que sur les derniers modèles de MacBook Air. Seul vrai problème avec ce modèle, une connectique qui se limite à deux ports USB et une prise jack.

Dernière précision, le prix affiché est de 814 euros, mais il est possible de faire baisser ce dernier de 15 euros grâce au code 15DES129.

MacBook AIR (M1) à 799 €

Jabra Elite 4 Noir, des écouteurs ANC pas chers

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 4 profitent en ce moment d’une jolie réduction chez de nombreux revendeurs. Que ce soit à la Fnac ou chez Boulanger, le prix est tombé à 59 € au lieu de 99 €, soit une bonne réduction de 40 %. De plus, il s’agit d’un modèle compatible avec la technologie de réduction de bruit active grâce à un ensemble de 4 microphones. Dans tous les cas, la qualité sonore est excellente pour un produit de milieu de gamme. D’autre part, ils offrent un grand confort et 3 tailles d’embouts sont disponibles afin d’ajuster les écouteurs aux oreilles de tout le monde.

De même, ils sont intéressants pour les amateurs de sport grâce à leur grande stabilité. Enfin, ils disposent de la certification IP55. Pour le reste, ils offrent environ 6 heures d’autonomie sans compter les cycles de recharge assurés par le boîtier. Pour finir, ces derniers sont compatibles avec le Bluetooth Multipoint. En résumé, il s’agit d’écouteurs de qualité à un tarif réduit qui sont de base réputés pour leur rapport qualité/prix.

Jabra Elite 4 à 59 €

LG OLED42C3, mini TV pour mini prix

La LG OLEDC3 est réputée comme l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché. De nombreuses versions de cette TV sont actuellement en promotion, mais c’est bien le plus petit format qui profite de la meilleure offre. En effet, ce modèle de 42 pouces est disponible au prix de 799 €, au lieu de 1299 euros le reste de l’année. Plus dans le détail, sa dalle offre un important niveau de contrastes et une grande profondeur des noirs. La qualité d’affichage est excellente pour un produit de ce gabarit. De même, son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz.

Comme vous pouvez vous en douter, elle est adaptée au gaming grâce à ses 4 ports HDMI 2.1 et elle supporte les fonctionnalités VRR et ALLM. D’autre part, pour les amateurs de films et de séries, elle dispose de la compatibilité avec les standards HDR10, HLG et Dolby Vision. Enfin, elle déploie une puissance sonore de 20 W qui offre un résultat correct pour un téléviseur de cette taille. Bien évidemment, cela ne vaut pas une barre de son. Dernier point, cette TV fonctionne avec l’interface WebOS du fabricant.

LG OLED42C3 à 799 €

Galaxy S23 Ultra (256 Go), le champion de la photo en promotion

En ce moment, la Fnac casse le prix du Samsung Galaxy S23 Ultra, ce qui fait descendre son tarif à 799 euros. Il est vrai que ce n’est pas le dernier smartphone premium du fabricant, mais il reste un produit de choix alliant puissance et performances en photo. En effet, il embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 2. De ce côté, il se révèle, à l’aise peu importe l’usage. Même les fans de gaming sur mobile seront ravis par cet appareil. Ensuite, il embarque un ensemble de capteurs photo, dont un principal de 200 Mpx. Dans l’ensemble, il n’a pas grand-chose à envier à son aîné le Galaxy S24 Ultra.

Peu importe la situation, il permet de capter de superbes images. D’autre part, il embarque une dalle Amoled de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Ce grand écran offre un grand confort d’utilisation. Enfin, il possède une batterie de 5000 mAh qui assure au minimum une journée d’autonomie. Son chargeur de 25 W a besoin d’un peu plus d’une heure pour le recharger à 100%. Pour rappel, le Galaxy S23 Ultra est directement livré avec un stylet.

Galaxy S23 Ultra à 799 €

Lenovo P12 Pro (256 Go), la championne des tablettes tactiles

La Lenovo P12 Pro est une des meilleures tablettes sur le marché actuel. Avec les soldes, elle se retrouve en promotion ce qui permet de se la procurer pour 649 euros. Plus concrètement, ce modèle dispose d’une dalle OLED de 12,6 pouces avec un taux de rafraîchissement non-adaptatif de 120 Hz. Ici, nous sommes sur un des plus grands écrans de tablette et la qualité d’affichage est juste excellente. Sur ce point, c’est un produit de choix pour profiter de ses films et séries préférées. Au niveau du processeur, nous retrouvons la puce Snapdragon 780 épaulé par 8 Go de ram. Sans offrir une puissance importante, cette dernière assure une grande fluidité au quotidien.

Petite particularité de cet appareil, il possède deux capteurs photo à l’arrière. Pour autant, les clichés captés ne sont pas exceptionnels surtout en situation de basse luminosité. Enfin, son imposante batterie de 10.200 mAh assure une autonomie solide. En bref, c’est une excellente tablette tactile premium, si ce n’est la meilleure avec les Galaxy Tab.

Lenovo P12 Pro à 649 €

Mi Smart Air Fryer 3,5L, pour les gourmets

Les friteuses sans huile ont le vent en poupe depuis quelques années et sans surprise ce sont des produits prisés des soldes d’été. Pour notre top 10, nous avons sélectionné le Mi Smart Air Fryer de Xiaomi dans sa version de 3,5 litres. Son prix vient de passer à 69 euros au lieu de 129 euros, ce qui est en fait un produit de choix pour les personnes seules ou en couple. Ce dernier est facile à prendre en main grâce à son unique bouton qui permet de régler la température et le temps de cuisson (système de molette). De même, on trouve évidemment de nombreux programmes différents dédiés au poulet, crevettes, légumes, etc.

D’ailleurs, si vous préparez des plats à basse température, il est possible de faire fonctionner l’appareil en continu pendant 24 heures. Enfin, le nettoyage des différentes pièces est assez facile. En effet, le panier comme les accessoires peuvent être lavés en machine. Dernière précision, c’est l’un des Air Fryer les plus silencieux et cela même à pleine puissance.

Mi Smart Air Fryer 3,5L à 69 €

Sony WH-1000XM5, le meilleur casque sans fil à prix cassé

Le Sony WH-1000XM5 est un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui connaît un franc succès. Cela n’est pas vraiment une surprise à la vue de toutes ses qualités. Bien évidemment, pour les soldes, ce dernier profite d’une petite remise qui fait descendre son prix à 329 euros. Dans tous les cas, il possède un très joli design et cela, peu importe le coloris. Il offre un grand confort même pendant de longues sessions d’écoute. D’ailleurs, il pèse à peine 250 grammes.

Pour la partie audio, il emploie un ensemble de 8 microphones et de 2 processeurs. De plus, il est compatible avec les codecs AAX, SBC et LDAC. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il est possible de pousser la personnalisation à fond grâce à son application. Pour le reste, il dispose du Multipoint et il assure environ 30 heures d’autonomie avec l’ANC active. Si cette dernière est désactivée, il est possible de l’améliorer. Notre seul regret avec ce casque Bluetooth, c’est l’impossibilité de le plier pour le transport.

Sony WH-1000XM5 à 329 €

iPhone 15 Pro, le haut de gamme d’Apple au meilleur prix

L’iPhone 15 Pro a souvent le droit à des réductions pendant les soldes, cependant il est rare de voir son prix descendre sous la barre des 1000 euros. En ce moment, Rue du Commerce propose ce smartphone premium pour « seulement » 929 euros. Si c’est le modèle qui vous fait envie, alors c’est probablement le moment ou jamais de vous le procurer. Dans tous les cas, c’est un produit très puissant capable de faire tourner certains titres AAA grâce à sa fameuse puce A17 Pro.

Ensuite, il est équipé d’une jolie dalle OLED Super Retina XR de 6,1 pouces accompagnée d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Il excelle également en photographie grâce à son triple module photo. De jour, comme de nuit, les clichés sont d’une qualité impressionnante. Dans ce domaine, c’est sans conteste le meilleur iPhone du fabricant. Autre nouveauté sur cet appareil, l’apparition de l’USB-C longtemps attendu par les utilisateurs. Pour autant, on ne trouve toujours pas d’adaptateur dans la boîte. Quoiqu’il arrive, il vous offrira aisément une bonne journée d’autonomie.

iPhone 15 Pro à 929 €

Asus ROG Strix G18, le PC gaming à tarif réduit

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable dédié au gaming, alors sachez que le ROG Strix G18 d’Asus est le modèle disposant de la meilleure promotion. Il profite actuellement d’une réduction de l’ordre de 40 % sur Rue du Commerce qui fait passer son prix de 2299 euros à 1399 euros. En bref, c’est une superbe offre. Sinon, il est équipé d’un processeur Intel Core i7-13650HX épaulé par 16 Go de ram DDR5. Le tout est accompagné d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go GDDR6 dédiés. Concrètement, cet ordinateur portable est capable de faire tourner convenablement les jeux les plus gourmands en ressource.

Enfin, il dispose de 512 Go de capacité de stockage SSD. Ensuite, ce produit dispose d’une imposante dalle de 18 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. Pour finir, sa connectique comprend tout le nécessaire et l’on retrouve évidemment un système d’éclairage RGB pour le clavier. Seul bémol, avec ce PC portable, il est livré sans OS. Il faudra donc l’acheter séparément.

Asus ROG Strix 18 à 1399 €

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, le top pour se déplacer en ville

Si les trottinettes électriques ont le vent en poupe, elles n’en restent pas moins des objets onéreux. Cependant, les soldes sont un excellent moment pour s’en procurer une. Il y a de nombreuses promotions dans ce secteur et nous avons sélectionné la Electric Scooter 3 Lite à 249 € sur le site officiel de Xiaomi. Soit une réduction de 200 euros par rapport à son prix initial. Ce modèle peut atteindre les 25 km/h grâce à son moteur de 300 W et il dispose d’une autonomie d’environ 20 km. Cela devrait être amplement suffisant pour de courts trajets du quotidien en centre-ville.

D’ailleurs, elle est pliable et elle pèse 13 kg, ce qui facilite son transport dans les cages d’ascenseur ou les transports en commun. Seul reproche sur cette partie, la base où poser ses pieds se révèle un peu trop fine. Sinon, elle embarque un petit écran LCD vous indiquant la vitesse ou de paramétrer le régulateur. Dernièrement, si le fabricant indique que la trottinette est capable de supporter des pentes de 15 %, à la pratique nous sommes plus proches de 10 %. Quoiqu’il arrive il va être difficile de trouver mieux pour 249 euros.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite à 249 €

Les meilleures bonnes affaires des soldes par enseignes

Par enseignes

Par produits