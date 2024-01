Soldes d’hiver 2024 : profitez de superbes réductions chez Amazon, Fnac/Darty et Cdiscount

Nous sommes actuellement en plein milieu de la 3e démarque des soldes d’hiver. Comme toujours, les promotions sont de plus en plus importantes et c’est donc un excellent moment pour faire de bonnes affaires. Voici les meilleures offres disponibles chez Cdiscount, Amazon, Fnac et Darty.

Les soldes d’hiver 2024 battent leur plein et il est possible de faire de très bonnes affaires pour la 3e démarque. Les promotions sont toujours plus avantageuses et on trouve encore une large sélection de produits Tech chez les différents revendeurs spécialisés. Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et même Amazon proposent des réductions sur de nombreux objets. Actuellement, on trouve des smartphones, des tablettes, des téléviseurs et des casques audio à des prix cassés. Nous avons ici sélectionné pour vous les meilleures soldes disponibles pour la 3e démarque.

Les meilleures promotions du moment

Smartphones et tablettes

Téléviseurs

PC et Gaming

Audio

Electroménager et autres

Samsung Galaxy S23 FE (128 Go) à 594 €

Le Galaxy S23 FE est arrivé récemment sur le marché. Cependant, il bénéficie déjà de 100 euros de réduction sur le site de la Fnac. Cette dernière permet de descendre son prix sous la barre des 600 euros. Dans tous les cas, sans être aussi puissant que les nouveaux S24, il dispose d’une solide fiche technique. En effet, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz.

Ensuite, il possède un processeur maison Exynos 2200 épaulé par 8 Go de ram. Sans être le plu puissant de sa catégorie, il offre tout de même une bonne fluidité. Pour la partie photo, son module se compose de 3 capteurs. Il s’agit d’un grand angle de 50 Mpx, d’un ultra grand angle de 14 Mpx et d’un téléobjectif de 8 Mpx. L’ensemble offre un résultat plus que correct. Pour conclure, sa batterie de 4500 mAh assure facilement une bonne journée d’autonomie.

À lire aussi : notre test complet du Galaxy S23 FE

TV LG OLED55B3 à 929 €, au lieu de 1399 €

Actuellement, le téléviseur LG OLED55B3 profite d’une superbe promotion chez Rue du Commerce. Pour les soldes d’hiver son prix vient de passer de 1399 € à 929 €, soit une promotion de moins 34 %. En résumé, c’est une excellente affaire. Sans être au niveau des TV haut de gamme du fabricant comme les versions C3 et G3, ce modèle offre tout de même une très belle qualité d’affichage. Plus dans le détail, ce dernier embarque une dalle OLED 4K de 55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, c’est un produit intéressant pour les possesseurs de PS5 ou Xbox Series.

En effet, elle possède 4 ports HDMI dont deux compatibles 2.1. De plus, elle supporte les formats VRR, G-Sync et ALLM. Pour revenir sur la connectique, on trouve également deux ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. En résumé, elle ne manque de rien. Pour finir, elle déploie une puissance sonore de 20W. C’est assez faible, donc il est conseillé de se procurer une barre de son avec ce téléviseur.

Enceinte bluetooth Bose SoundLink Revolve II à 169 €

Si vous cherchez une enceinte Bluetooth portable de bonne qualité pour les soldes, alors Bose SoundLink Revolve II est un choix tout indiqué. En effet, la Fnac propose cette dernière au prix de 169 €, au lieu de 229 €. Cette offre est valable pour les coloris Gris et Noir. Plus dans le détail, elle pèse à peine 600 grammes pour des dimensions de 15,2 x 8,2 x 8,2 cm. En bref, vous pouvez facilement la transporter. Côté audio, elle est capable de diffuser le son sur 360° pour un rendu immersif. D’ailleurs, elle est bien adaptée pour écouter de la musique en intérieur comme en extérieur.

De plus, elle est également certifiée IP55. Sinon, elle fonctionne évidemment en Bluetooth mais elle est aussi compatible AirPlay. Dernier point, le fabricant annonce environ 13 heures d’autonomie. Cependant, comme toujours avec ce type de produit, tout va dépendre de votre utilisation. Enfin, il faut environ 4 heures pour la recharger à 100%.

The Last of Us Part II Remastered (PS5) à 39 €, au lieu de 49 €

À peine sorti The Last of Us Part II Remastered est déjà à un tarif préférentiel chez Amazon. Chez le revendeur, il est possible de se procurer le jeu PS5 à 39 € au lieu de 49 €. Dans tous les cas, si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer à la version originale, c’est le moment de découvrir cet excellent opus. De plus, c’est un bon moyen de patienter en attendant la sortie de la deuxième saison de The Last of Us. Sinon, on retrouve tous les éléments d’histoire qui ont fait le succès du jeu au moment de sortie.

Cependant, Naughty Dog a ajouté des nouveaux contenus. On peut citer le mode Sans Retour qui pousse à fond le gameplay côté survie. En effet, si vous mourez, vous devrez tout reprendre depuis le début. Pour la partie technique, les graphismes ont été améliorés et le jeu supporte désormais les technologies VRR et HDR.