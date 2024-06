Soldes été 2024 Amazon : les bons plans à ne pas manquer

Du 26 juin au 23 juillet, les soldes d’été, auxquels Amazon participe, sont l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires. Les bons plans sont légion, à tel point qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Le célèbre marchand en ligne propose notamment des offres sur les smartphones, PC portables, TV, ainsi que sur bien d’autres catégories. Afin de vous aider à faire des économies, nous avons répertorié sur cette page les meilleurs bons plans disponibles sur Amazon à l’occasion des soldes d’été 2024.

🔥 Le top des offres Amazon pour les soldes d’été 2024

Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) à 1 044 €

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le smartphone premium par excellence. Sa version 256 Go est actuellement proposée à 1 044 €, au lieu de 1 469 € sur Amazon. Il s’agit donc de l’occasion rêvée si vous souhaitez profiter de ce qui se fait de mieux en matière de smartphone. Le modèle sud-coréen dispose d’une fiche technique exemplaire. Il est notamment équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 3 qui lui permet d’assurer des performances de très haute volée, aussi bien en multitâche qu’en gaming.

Il embarque par ailleurs un écran AMOLED de 6,8 pouces on ne peut plus lumineux et fluide grâce à la technologie LTPO, qui lui permet d’afficher un taux de rafraîchissement adaptatif, capable d’osciller de 1 à 120 Hz selon les besoins. Il compte également sur un équipement photo polyvalent et de très bonne facture, avec son quadruple capteur arrière de respectivement 200, 12, 12 et 10 Mpx. Enfin, le Galaxy S24 Ultra propose une autonomie hors pair avec sa batterie de 5000 mAh. La présence du stylet S-Pen est un plus qui lui offre encore plus de polyvalence. Son châssis en titane assure pour finir robustesse et style à ce mastodonte.

Voir l’offre

Les autres promotions des soldes d’été 2024

Bien évidemment, Amazon n’est pas le seul à proposer des bons plans pendant les soldes d’été. De nombreuses autres enseignes y participent. Nous avons réuni dans cette partie nos autres sélections, classées par e-marchands et type de produits. De quoi faire encore plus de bonnes affaires.

Les meilleures offres des enseignes

Les meilleures offres par produit