Soldes Cdiscount été 2024 : voici les offres immanquables du moment 

Comme à chaque édition des soldes d’été, Cdiscount propose des promotions sur plusieurs centaines de produits Tech, dont les smartphones, les ordinateurs, les téléviseurs et même les AirFryers. Sur cette page, nous avons réuni les meilleures offres du moment et nous mettrons régulièrement à jour cet article afin que vous ne ratiez pas une seule bonne affaire. Voici les meilleures réductions actuellement disponibles sur Cdiscount pour les soldes d’été 2024.

Les meilleures offres high-tech Cdiscount des soldes d’été 2024

Xbox Series X (+ 2 manettes et un jeu) à 469 €, au lieu de 639 €

Pour les soldes, Cdiscount propose une jolie promotion sur un pack Xbox Series X. Pour 469 €, vous aurez le doit à la console ainsi qu’un jeu (Call of Duty : Modern Warfare 3) et deux manettes. De plus, si vous utilisez le code Promo, vous pouvez encore obtenir 15 euros supplémentaires de réduction. Pour rappel, la machine de Microsoft est compatible 4K à 120 Hz si vous possédez un téléviseur compatible. Côté technique, elle possède un processeur AMD Zen 2 couplé à un GPU AMD RDNA 2 et le tout est accompagné de 16 Go de ram GDDR6.

De même, il s’agit ici du modèle avec un lecteur de CD ce qui va vous permettre de faire des économies si vous achetez vos jeux en physique. D’autre part, le Xbox Game Pass est également de la partie, ce qui permet d’avoir accès à un catalogue de plusieurs centaines de titres. Quoiqu’il arrive, c’est une jolie occasion de se procurer la Xbox Series X.

