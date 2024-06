Soldes Aliexpress été 2024 : voici les offres à ne surtout pas rater 

Comme de nombreuses autres enseignes, Aliexpress profite des soldes pour casser les prix de ses produits high tech. Smartphones, montres connectées, tablettes, le revendeur propose de nombreuses promotions pour les soldes d’été et nous avons sélectionné pour vous les meilleures d’entre elles.

Pour les soldes d’été 2024, Aliexpress brade une grande partie de son catalogue. Du 26 juin, au 23 juillet, il va être possible de se procurer des objets Tech et de l’électroménager à petit prix. En effet, l’entreprise déjà réputée pour ses tarifs avantageux continue de faire baisser les prix. Cependant, chez cet e-marchand, il faut être prudent avant de réaliser ses achats. En effet, il existe de nombreuses arnaques sur ce dernier. Pour vous éviter le moindre risque, nous vous proposons cet article regroupant les meilleures promotions d’Aliexpress pour les soldes d’été.

Les meilleures offres d’Aliexpress pour les soldes d’été 2024

Écran portable UPERFECT 2K 120 Hz

L’écran UPERFECT propose une excellente qualité d’affichage grâce à sa définition 2560 x 1600 pixels et sa fréquence de rafraichissement à 120 Hz. Vous pouvez y brancher n’importe quelle console pour jouer, que ce soit une Switch, une PS5 ou Xbox Series X via un câble HDMI. L’appareil se recharge via une prise USB-C dont le câble est fourni.

Découvrir l’écran UPERFECT sur Aliexpress

Poco X6 Pro

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pour jouer, le Poco X6 Pro a été conçu spécialement pour les “gamers”. Avec sa puce Dimensity 8300 Ultra, il est capable de lancer tous les jeux du Play Store dans des conditions optimales. Avec 12 Go de RAM, le smartphone n’aura aucun problème de ralentissement et est bon pour tenir de nombreuses années.

Il est équipé d’un bel écran AMOLED avec une très bonne luminosité de base de 500 cd/m2, le rendant lisible même en plein soleil. De plus, sa batterie de 5000 mAh le rend extrêmement endurant et est capable de tenir plus de 17h en lecture vidéo. N’hésitez pas à lire notre test du Poco X6 Pro

Découvrir le X6 Pro sur Aliexpress

Les autres offres des soldes d’été 2024

Aliexpress n’est pas la seule enseigne à participer aux soldes d’été. De nombreux autres revendeurs spécialisés dans le high tech proposent actuellement des promotions. Nous avons réalisé de nombreux sujets dédiés aux e-marchands les plus célèbres et vous pouvez retrouver ceux-ci dans la partie ci-dessous.

