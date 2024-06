Soldes TV été 2024 : Samsung, LG, Philips, Hisense, TCL, les meilleures offres

Les enseignes cassent les prix de nombreux produits à l’occasion des soldes d’été 2024, et les TV ne font pas exception. En effet, de nombreux modèles de téléviseurs sont concernés par ces remises, que vous cherchiez une TV LED, OLED ou QLED. Découvrez notre sélection des meilleures promos du moment.

Vous cherchez une nouvelle télévision LED, OLED ou QLED en 55, 65 ou 75 pouces ? Les soldes d’été 2024 tombent à pic ! Du 26 juin au 23 juillet, les marchands proposent de nombreuses offres sur une multitude de téléviseurs. Il est en effet possible de trouver des TV 4K et 8K des marques Samsung, LG, Philips, Sony, Hisense ou encore TCL, à des prix alléchants. Afin de faciliter vos recherches, nous avons réuni les bons plans les plus intéressants dans cette sélection.

🔥 Le top des bons plans sur les TV pendant les soldes d’été 2024

Samsung QLED TQ55QN95C à 1 190 €

Le téléviseur Samsung QN95C profite d’une remise exceptionnelle pendant les soldes. En effet, le marchand Boulanger fait chuter son prix à 1 190 €, au lieu de 1 806,11 €. Ce modèle de 2023 dispose de la technologie QLED (Quantum Matrix Pro), ainsi que d’un rétroéclairage Mini-LED, assurant une qualité d’image irréprochable avec des couleurs vives et une luminosité optimale. Grâce à sa bonne gestion des contrastes et son pic de luminosité élevé, cette TV 4K assure des rendus HDR de grande qualité, optimisés de surcroît par les traitements vidéo dernier cri du processeur Neural Quantum 4K.

Ce modèle assure également une fluidité d’image irréprochable pour les jeux vidéo grâce à son taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 144 Hz. Le téléviseur Samsung profite par ailleurs de quatre ports HDMI 2.1, compatibles VRR, ALLM et eARC, et prend en charge le FreeSync Premium Pro. Ce qui en fait un excellent choix pour les gamers. L’expérience sonore est également au rendez-vous sur ce modèle qui dispose d’un son Dolby Atmos de 70 W réparti dans une configuration 4.2.2.

Voir l’offre chez Boulanger

Les autres promotions des soldes d’été 2024

En plus de vous faire profiter d’offres avantageuses sur les TV, les soldes d’été sont l’occasion idéale pour acheter un smartphone, un ordinateur, ou un casque audio à un prix exceptionnellement bas. Afin de faciliter vos recherches, nous avons réuni les meilleures offres par enseigne et par produit pendant les soldes.

Les meilleures offres des enseignes

Les meilleures offres par produit