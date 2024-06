Soldes été 2024 Boulanger : le meilleur des offres pour faire le plein de bonnes affaires

Du 26 juin au 23 juillet, l’enseigne française Boulanger brade le prix de nombreux produits : ordinateurs portables, smartphones, TV, objets connectés… C’est le moment idéal si vous souhaitez renouveler vos équipements high-tech ! Voici notre sélection des bons plans à ne pas rater chez Boulanger pendant les soldes d’été 2024.

🔥 Le top des bons plans de Boulanger pour les soldes d’été 2024

Pack smartphone Google Pixel 8 Pro (128 Go) + Nest Hub Max à 800,02 €

Le Google Pixel 8 Pro profite actuellement d’une belle remise chez Boulanger. On trouve en effet sa version avec 128 Go de stockage au prix de 800,02 €, au lieu de 949 €. Il est également accompagné du Google Nest Hub Max. Ce qui en fait une offre on ne peut plus intéressante.

Le smartphone haut de gamme américain est équipé de la puce Google Tensor G3 boostée à l’IA, qui assure d’excellentes performances dans tous les domaines. Cette dernière est épaulée par 12 Go de RAM, pour une expérience de navigation on ne peut plus fluide. Le modèle brille particulièrement en photo avec son triple capteur arrière de 50, 48 et 50 Mpx. Il profite de surcroît de la photo computationnelle grâce à l’IA. Le smartphone dispose par ailleurs d’un écran AMOLED LTPO 120 Hz de 6,7 pouces, qui propose une qualité d’affichage irréprochable, ainsi qu’une grande luminosité. Le modèle est toutefois en retrait sur l’autonomie.

Le Google Nest Hub Max est un écran intelligent avec Google Assistant, qui vous permet de gérer votre maison connectée, mais aussi de prendre des photos, de passer des appels vidéo, ou encore de regarder des vidéos en streaming ou d’écouter de la musique.

