Soldes smartphones été 2024 : iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, les promotions à ne pas rater

Pour les soldes d’été, de nombreux revendeurs proposent des réductions sur une large sélection de smartphones. Les mobiles d’entrée de gamme comme les appareils premium profitent en ce moment de belles promotions et c’est donc le moment ou jamais de changer de modèle. Découvrez ici les bonnes affaires sur les smartphones Apple, Samsung, Xiaomi ou même Google.

Les soldes d’été 2024 sont un excellent moment pour changer de smartphone. En effet, durant toute cette période, les e-marchands comme les fabricants baissent le tarif de leurs différents appareils. Que vous souhaitiez vous procurer un nouvel iPhone ou un nouveau Samsung Galaxy, il va être possible de réaliser de très bonnes affaires. Bien évidemment, les marques chinoises comme Xiaomi, Honor ou Realme vont également proposer leurs mobiles à des prix cassés. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions disponibles sur les smartphones pour les soldes d’été 2024.

Les meilleures offres smartphones pour les soldes d’été 2024

Soldes Samsung Galaxy

Soldes iPhone

Soldes Xiaomi

Soldes Google Pixel

Autres marques

Samsung Galaxy A54 à 319 € au lieu de 469 €

Le Samsung Galaxy A54 reste une des références en milieu de gamme malgré la sortie de la nouvelle version. Pour les soldes, ce smartphone, voit son prix baissé à 319 €, alors que sur le site officiel de la marque son tarif est toujours de 509 €. Quoiqu’il arrive, nous sommes sur un appareil à la solide fiche technique. En effet, il possède une jolie dalle Amoled de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le résultat est assez impressionnant pour un produit de cette catégorie. Ensuite, il dispose d’un SoC SoC Exynos 1380 couplé à 8 Go de ram.

Il offre suffisamment de puissance pour du multitâche ou pour jouer à certains jeux mobiles. Pour autant, il faudra éviter de pousser les graphismes à fond. Pour la partie photo, il est équipé d’un ensemble de 3 capteurs. Si les clichés de jour sont d’une bonne qualité, mais il est un peu plus en difficulté la nuit. Enfin, sa batterie de 5000 mAh, assure jusqu’à 2 jours d’autonomie pour un usage basique. Seul bémol, la charge ne dépasse pas 25 W.

À lire aussi : notre test complet du Galaxy A54

Motorola Razr 40 à 599 € au lieu de 899 €

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pliable, le Motorola Razr 40 est un produit de choix. En effet, il est de base plus abordable que ses concurrents et avec les soldes, son prix vient de tomber à 599 €. Il devient presque moitié moins cher que le fameux Galaxy Z Flip5. Dans tous les cas, ce modèle dispose d’un écran principal Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour la partie externe, nous retrouvons une petite dalle Amoled de 1,5 pouce.

Si la qualité d’affichage est excellente, nous regrettons tout de même la petite taille de l’écran extérieur qui le rend presque anecdotique. Ensuite, il est équipé du SoC Snapdragon 7 Gen 1 épaulé par 8 Go de ram, ce qui est suffisant pour du multitâche. Sinon, ses deux capteurs de 64 et 13 Mpx offrent de belles images de jour, mais ils sont beaucoup plus en difficulté une fois la nuit tombée. Enfin, sa batterie de 4200 mAh permet généralement de passer le cap de la journée.

À lire aussi : notre test complet du Motorola Razr 40

Les autres offres des soldes d’été 2024

Comme vous pouvez vous en douter, tout comme les smartphones, de nombreux objets high tech bénéficient en ce moment de très bonnes réductions. Si vous cherchez un produit spécifique, vous pouvez trouver ci-dessous nos sélections dédiées aux téléviseurs, montres connectées, etc. De même, si vous préférez réaliser tous vos achats chez un même marchand, nous avons réalisé différents sujets pour vous aider à trouver les meilleures offres de ces soldes d’été 2024.

