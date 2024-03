Sony arrête la production de PS VR2, la justice française bloque 63 sites pirates : c’est le récap’

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que la PS5 Slim allait bénéficier d’une promotion, que One UI 6.1 arrive bientôt, et que le bug de l’historique des notifications qui frappait les Pixel depuis 3 mois avait été corrigé. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : l’accès à GPT-4 Turbo gratuit, Sosh et son nouveau forfait sans engagement très compétitif… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est PSVR 2, piratage et PS5 Pro.

La PS5 Pro serait la meilleure console pour GTA 6

Si la prochaine console de Sony dispose des capacités que la rumeur lui prête, la PS5 Pro sera la meilleure plateforme pour jouer à GTA 6, prévu pour une sortie en 2025. Selon, le YouTuber Moore Law is Dead, elle serait 45 % plus rapide que la PS5 actuelle. La machine offrirait également un ray tracing d’une qualité deux à trois fois supérieure. Le titre de Rockstar doit sortir ultérieurement sur PC, alors la PS5 Pro devrait être le support capable de magnifier le travail du studio. Surtout que Phil Spencer, responsable de la division gaming chez Microsoft, indiquait l’été dernier que développer une nouvelle Xbox plus puissante n’était pas nécessaire.

Yggtorrent, T411: 63 sites pirates bloqués par la justice française

Le tribunal judiciaire de Paris vient d’enjoindre les FAI à empêcher l’accès à une soixantaine de sites pirates. Des mesures de blocage qui seront ainsi à la charge d’Orange, Bouygues, SFR et Free. Parmi les ayants droit lésés, on retrouve notamment Gaumont, Paramount, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films ou encore l’Union des producteurs de cinéma. Les sites placés sur liste noire proposaient notamment aux internautes d’accéder à des oeuvres protégées à l’instar de Loki, Expendables 4 ou encore The Walking Dead : Daryl Dixon. Retrouvez toute la liste sur le lien !

Sony arrête la production de PSVR2, c’est un échec

PS VR 2

D’après un article de Bloomberg, Sony aurait suspendu la production de PSVR 2, son casque de réalité virtuelle, face à des ventes jugées insuffisantes. Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers. D’une part, le PSVR 2 souffrirait d’un manque cruel de jeux AAA alléchants. Hormis Horizon: Call of the Mountain et Resident Evil Village, peu de titres majeurs ont été annoncés pour la plateforme. Difficile de rivaliser face au Meta Quest 3 qui, en plus d’être autonome (pas besoin de PS5), propose un catalogue de jeux cross-plateformes plus fourni. À cela s’ajoute un prix élevé. À 549 €, le PSVR 2 peine à convaincre face à la concurrence.