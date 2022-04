Sony et Nintendo modifient les conditions d’abonnement au PS Plus et Switch Online

Sony et Nintendo ont modifié les conditions d’abonnement au PS Plus et Switch Online. Les géants du jeu vidéo ont aussi instauré de nouvelles pratiques pour informer leurs consommateurs sur le renouvellement automatique des abonnements.

Suite à une enquête dirigée par la CMA, l’autorité de la concurrence britannique, Sony et Nintendo ont modifié les conditions à leur abonnement respectif, le PS Plus et le Switch Online. Les règles de renouvellement automatique de l’abonnement ont été changées pour être plus transparentes vis-à-vis des consommateurs.

Logos Sony PlayStation et Nintendo Switch – Crédits : Sony / Nintendo

Sony et Nintendo emboîtent ainsi le pas à Microsoft. Ce dernier a instauré des changements similaires sur ses services d’abonnement comme le Game Pass au mois de janvier. La CMA vient d’annoncer qu’elle « salue les améliorations apportées par Sony et Nintendo à leurs pratiques d’abonnement aux jeux vidéo et a maintenant clos son enquête sur le secteur des jeux en ligne ».

Sony mettra fin au renouvellement automatique du PS Plus pour les joueurs inactifs

Avec le renouvellement automatique des abonnements tels que le PlayStation Plus ou le Nintendo Switch Online, les joueurs peuvent continuer à payer l’abonnement sans vraiment s’en rendre compte même s’ils n’utilisent plus les services en question. C’est en tout cas ce qui posait problème à la CMA.

Dorénavant, Sony va contacter ses clients pour les informer sur la manière dont ils peuvent annuler leur abonnement PlayStation Plus. Un e-mail sera envoyé aux joueurs inactifs, ceux qui n’ont pas utilisé leur abonnement pendant un certain moment. Si les joueurs continuent à ne pas se servir de l’abonnement, Sony mettra automatiquement fin au renouvellement automatique. D’ailleurs, si vous êtes abonné au PS Plus ce mois-ci, n’oubliez pas de récupérer les trois jeux PS4 et PS5 offerts jusqu’au 2 mai.

Le renouvellement automatique du Nintendo Switch Online ne sera plus activé par défaut

De son côté, Nintendo a aussi annoncé les changements qui vont s’appliquer au Switch Online. Le renouvellement automatique de l’abonnement ne sera plus activé par défaut pour les joueurs. Cependant, il faut noter que les modifications de Sony et Nintendo s’appliquent uniquement au Royaume-Uni. Les géants du jeu vidéo n’ont pas encore confirmé si elles s’appliqueront également aux joueurs du monde entier.

Enfin, la CMA a conclu que « les entreprises d’autres secteurs qui proposent des abonnements à renouvellement automatique devraient revoir leurs pratiques pour s’assurer qu’elles sont conformes à la loi sur la protection des consommateurs ».

Source : Gamespot