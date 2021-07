Sony HT-A9 : quatre enceintes pour du Dolby Atmos à 1800 €

A côté de ses barres de son, Sony propose désormais un système Home Cinéma très haut de gamme. Le HT-A9 se compose de quatre enceintes et d’un boîtier, auxquels peut être adjoint un caisson de basses. De bonne taille (160x147x313 mm), chaque enceinte adopte un design circulaire. Elles ne sont disponibles qu’en une seule finition : gris perle clair. Il est en outre possible de les accrocher au mur. L’objectif de Sony est d’offrir une reproduction fidèle des contenus cinémas en toute discrétion.

Sony HT-A9 – Crédit : Sony

Les enceintes de Sony se placent à peu près n’importe où

Le HT-A9 introduit une sélection de nouvelles technologies, à commencer par le 360 Spatial Sound Mapping. Si quatre enceintes trônent autour du téléviseur, ce sont en réalité 12 enceintes qui se font entendre. Sony utilise des enceintes fantômes générées par les quatre réelles. Pour cela, le système mesure la hauteur et la position de chaque enceinte dans la pièce (deux devant, deux derrière idéalement).

En analysant les ondes sonores via une phase de calibration assez rapide, le HT-A9 est ensuite capable de reproduire un son spatialisé tout à fait convaincant, de ce que nous avions pu en écouter lors de sa présentation. Bien évidemment, le bon positionnement du spectateur importe. La calibration est effectuée pour un point d’écoute situé en face du boîtier du HT-A9.

Sony HT-A9 – Crédit : Sony

Transformer votre TV en voie centrale

Et si l’on pourrait déplorer l’absence d’une voie centrale et bien il n’en est presque rien. En effet, la branche audio de Sony a travaillé avec le département TV. Aussi, les Bravia haut de gamme de 2021 supportent l’Acoustic Center Sync, une technologie qui transforment leurs enceintes internes en voie centrale pour le HT-A9. Les modèles compatibles sont les X95J, Z9J, A90J et A80J, soit rien à moins de 1700 €.

Sony HT-A9 – Crédit : Sony

PS4, PS5 : zéro latence avec le HT-A9

Le HT-A9 a aussi été étudié pour fonctionner de concert avec les consoles PlayStation. Sony assure ainsi que son système offre une expérience audio zéro latence sur les jeux vidéo. Un exploit quand on sait que les quatre enceintes sont reliées au boîtier central en sans fil. A ce titre, il ne s’agit pas de Bluetooth, mais d’une technologie propriétaire.

Sony HT-A9 – Crédit : Sony

Le sans fil, parlons-en. Le HT-A9 est compatible Bluetooth, Wi-fi, Spotify Connect, Chromecast et même AirPlay 2. Il peut aussi être intégré à un écosystème Alexa ou Google Assistant. Bref, il est complet côté connectivité. La connectique de son boîtier est plus limitée. Il ne s’agit pas d’en faire un hub HDMI. Aussi, on y trouve que deux ports de ce type : un entrant et un sortant. Une prise Ethernet vient les compléter, ainsi qu’un port S-Center out pour utiliser les enceintes du TV, comme expliqué plus haut.

Puisqu’il accueille une console ou un lecteur Blu-ray, il est bon de noter que le HT-A9 est en mesure de faire transiter les dernières technologies visuelles. On parle ici de la 8K HDR ou de la 4K à 120 Hz, mais aussi le Dolby Vision.

Malgré toutes ces fonctionnalités, le HT-A9 se veut intuitif et simple à prendre en main. D’après Sony, il « est presque prêt à l’emploi dès sa sortie de boîte : il suffit de le brancher, de le connecter à votre TV en HDMI et de l’allumer ».

Sony HT-A9 – Crédit : Sony

Si l’on peut ajouter un caisson de basses au HT-A9, ses performances d’origine sont déjà de haute volée. Ses quatre enceintes suffiront tout du moins à faire trembler les voisins dans le cas d’une utilisation en appartement. Ses haut-parleurs introduisent un nouvelle forme : ils sont rectangulaires. Brevetée sous le nom X-Balanced, cet agencement permet de maximiser la zone du diaphragme et donc de produire des basses plus riches tout en préservant la clarté des voix. On trouve un Woofer et un Tweeter en façade. Un de ces haut-parleurs est situé sur la face supérieure de l’enceinte. Son objectif est bien évidemment de travailler à la spatialisation du son. Le second est en façade. Ce Woofer a une forme concave dont la profondeur a été rabotée afin de limiter l’effet cavité. Il s’accompagne d’un Tweeter de 19 mm.