Spider-Man 3 : découvrez la première minute du film

Cadeau de Noël en avance pour les fans de Peter Parker ! Spider-Man : No Way Home dévoile sa première minute en exclusivité.

Un joli cadeau de Noël en avance – Crédit : Sony/Marvel Studios

Les fêtes de Noël s’annoncent chargées pour les spectateurs. Ces derniers découvriront de gros blockbusters comme Matrix 4 mais surtout Spider-Man 3 (Spider-Man : No Way Home). Un long-métrage attendu pour étendre le multivers introduit par Loki sur Disney+. Pour l’occasion, plusieurs méchants de précédentes adaptations reviennent. La promesse d’une connexion entre plusieurs versions des personnages présentées depuis 20 ans. Et en marge de la sortie de Spider-Man 3, Sony et Marvel Studios proposent un cadeau de Noël en avance aux fans. La première minute du film se dévoile. De quoi faire monter la température chez des millions de spectateurs impatients !

Et voici le début de Spider-Man : No Way Home

FIRST MINUTE OF #SpiderManNoWayHome! dTOM WAS RIGHT IT STARTS ONE FRAME AFTER FFH pic.twitter.com/eHdXMjN0Mh — sebbazz (@sebbazz) December 10, 2021

Une minute, c’est court, mais suffisant pour faire monter l’impatience chez les fans. Et l’introduction de Spider-Man 3 se déroule directement après la fin du précédent film. Le monde entier découvre la véritable identité du super-héros : Peter Parker, un simple lycéen. Et si beaucoup prennent la nouvelle avec surprise, la plus secouée reste MJ.

Lors d’une interview pour l’émission Graham Norton, Tom Holland a déclaré : « Ce qui est cool avec ce film, c’est qu’il reprend juste après la fin du second. Donc le second se termine par un arrêt sur image sur Spider-Man, le troisième commence sur ce même arrêt sur image ».

Cette minute va permettre aux spectateurs d’attendre avant la sortie du film, plus proche que jamais : le 15 décembre 2021. Rappelons que Spider-Man 3 dure 150 minutes selon plusieurs rumeurs. Il s’agit du troisième projet le plus long du Marvel Cinematic Universe après Les Éternels et Avengers : Endgame, qui a profité d’une version rétrogaming.

Pour le moment, on ne sait rien de l’intrigue du long-métrage. Si beaucoup de fuites entourent Spider-Man 3, Marvel Studios a réussi à faire tenir l’ensemble jusqu’à présent. A moins qu’un énorme leak n’ait lieu dans les 5 jours avant sa sortie.

Source : CBR