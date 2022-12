Valve va offrir au moins 150 Steam Deck, soyez à l’affût !

Pour les Game Awards, Valve a voulu marquer le coup en organisant un concours fort sympathique. À chaque minute de l’évènement, un tirage au sort sera effectué afin d’offrir des Steam Deck aux heureux gagnants. On vous explique comment participer.

Un concours pour remporte des Steam Deck © Valve

Les premiers Steam Deck ont commencé à être livrés en février 2022. Conçu par Valve Corporation, cette machine hybride peut se muer aussi bien en console portative qu’en console de salon. Concurrent de poids de la Switch, le Steam Deck brille par sa compatibilité avec une myriade de jeux disponibles sur Steam. Bonne nouvelle, Valve prévoit d’en offrir à une poignée de joueurs lors des Game Awards.

Organisé chaque année, cet évènement distribue des récompenses aux jeux sortis au cours des mois précédents. C’est aussi l’occasion de découvrir des titres à venir et des séquences exclusives de gameplay. Raison de plus de regarder les Game Awards, Valve va offrir un Steam Deck de 512 Go chaque minute lors de la diffusion en direct de la cérémonie. Voici les modalités.

Plus de 150 Steam Deck distribués gratuitement !

Il faut résider dans l’un des pays éligibles (États-Unis, Canada, Royaume-Uni et UE). Autrement dit, les Français peuvent tout à fait participer au concours s’ils possèdent un compte Steam non limité. Autre obligation, il faut impérativement avoir fait un achat sur Steam entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. Un moyen de prouver son pays de résidence. Cliquez ici pour vous inscrire au concours.

Le jour J, un joueur sera tiré au sort chaque minute parmi les internautes inscrits au concours en train de streamer la cérémonie sur Steam. Les noms des gagnants apparaîtront dans le chat à l’issue de chaque tirage au sort. Les Game Awards durent généralement 2,5 heures (3 heures l’année dernière). Ce faisant, Valve Corporation devrait offrir au moins 150 Steam Deck !

Pour rappel, la console hybride n’est que la première itération d’une série qui se prépare. À l’avenir, Valve prévoit effectivement de mettre au point un Steam Deck 2 et d’autres versions améliorées. Mais ce n’est évidemment pas pour tout de suite.