Spider-Man No Way Home : ce qu’en pense Sam Raimi, le réalisateur de la première trilogie

Sam Raimi, le réalisateur de la première saga Spider-Man (2002 à 2007), a partagé son opinion sur No Way Home dans une interview. Il a également évoqué la réalisation de la suite de Doctor Strange.

Un très joli wallpaper de No Way Home © Deviantart / favorisxp

Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie Spider-Man originale de Sony Pictures avec Tobey McGuire, a partagé son opinion sur Spider-Man: No Way Home lors d’une interview avec nos confrères de Variety. Et il ne cache pas son admiration pour le film, qu’il a littéralement adoré, comme beaucoup de monde.

Il faut dire que No Way Home est devenu sans surprise le grand succès du box-office mondial à la fin de l’année 2021, affichant plus d’un milliard de dollars de recettes totales. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur le film Spider-Man: No Way Home.

Sam Raimi l’avoue, il a (vraiment) adoré No Way Home

« C’était tellement amusant », a déclaré Sam Raimi à Variety, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la nouvelle aventure de l’homme-araignée. « J’ai adoré No Way Home. Le public avec qui j’étais est devenu totalement fou » précise-t-il, alors qu’il évoque son premier visionnage.

Il en profite pour encenser le jeu des acteurs. « C’était un plaisir de voir [Alfred Molina] jouer son rôle, et Willem Dafoe, juste de voir ces gens passer au niveau supérieur… Et [Tobey Maguire] était génial, comme toujours. La meilleure chose que je puisse dire, c’est que c’était vraiment rafraîchissant pour moi » a-t-il ajouté.

Comme vous le savez probablement déjà, No Way Home a vu un certain nombre de personnages de la trilogie de Sam Raimi réapparaître dans l’univers cinématographique Marvel, dont le Dr. Otto Octavius (Alfred Molina), Norman Osborn (Willem Dafoe), Sandman (Thomas Haden Church) et même Spider-Man lui-même, joué par Tobey Maguire. À ce sujet, Andrew Garfield a pris un malin plaisir à réfuter les fuites sur le film…

Raimi évoque également l’expérience difficile qu’aura été Spider-Man 3 et surtout, la mauvaise réception du film par les critiques et les fans. Il a déclaré qu’il avait juré de ne plus faire de films de superhéros… Jusqu’à ce qu’il change d’avis pour réaliser Doctor Strange 2, et ce, malgré « l’exigence » des équipes Marvel.

« J’ai toujours beaucoup aimé le personnage de Doctor Strange », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas mon préféré, mais il était parmi les favoris. J’ai adoré le premier film, je pensais que Scott Derrickson avait fait un travail formidable […] Je ne pensais pas que je ferais un autre film de superhéros. C’est juste arrivé ».

Source : Variety