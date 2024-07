Spotify HiFi arrive bientôt : voici ce que vous devez savoir

On n’y croyait plus mais Spotify prévoit toujours de lancer son offre HiFi qui offrirait de la musique sans perte audio. Le patron Daniel Ek vient de révéler de nouvelles informations sur cette formule dont le prix devrait osciller autour des 18 euros.

© Envato

Il y a trois ans, Spotify dévoilait son projet de lancer un nouvel abonnement haut de gamme baptisé Spotify HiFi. Celui-ci permettrait de fournir aux abonnés un son “sans perte” de meilleure qualité. Sauf que depuis cette annonce, le géant du streaming musical repousse l’échéance. On pensait que cet abonnement “Supremium” arriverait fin 2023 mais il est toujours aux abonnés absents à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Son déploiement ne devrait toutefois plus trop tarder. Alors qu’il présentait les résultats financiers du trimestre, Daniel Ek, patron de Spotify, a dévoilé des informations fraîches à ce sujet. Cette formule d’abonnement sera “une sorte de version de luxe de Spotify qui inclut tous les avantages de la version normale de Spotify, mais avec beaucoup plus de contrôle, une qualité très supérieure et d’autres fonctions que je ne peux pas révéler”, explique le dirigeant.

Spotify HiFi : que contiendra cette formule haut de gamme ?

Au niveau du prix, le grand patron parle d’un supplément de 5 dollars par rapport à la formule Premium. Pour rappel, celle-ci coûte 11,99 dollars par mois et 11,12 euros par mois dans nos contrées depuis l’augmentation des tarifs de Spotify impulsée par la taxe streaming. Il faudra donc s’attendre à un prix oscillant autour des 18 euros.

En plus du son lossless, cet abonnement offrira des avantages exclusifs. Il se murmure notamment que Spotify prévoit d’inclure des playlists générées par l’IA ainsi que des optimisations pour les utilisateurs de casques. Quoi qu’il en soit, il faudra absolument proposer une valeur ajoutée pour justifier un tel tarif. D’autant que les rivaux de Spotify incluent déjà le son sans perte dans leurs formules de base.

D’après Bloomberg, Spotify HiFi sera disponible avant la fin de l’année.