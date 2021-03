Spotify met à jour l’interface de ses applications PC et Web

Alors que Spotify s’étend sur de plus en plus de marchés internationaux, le service de streaming musical affine également son expérience utilisateur. L’entreprise a annoncé une refonte du design de l’interface de ses applications PC et Web.

De plus, les abonnés premium de Spotify peuvent désormais télécharger des titres sur des ordinateurs portables via son application de bureau. Cela vous permettra d’écouter les morceaux plus tard, même sans connexion.

En alignant l’expérience sur les plateformes desktop et Web sur celles des mobiles, Spotify offre désormais une apparence et une convivialité cohérentes. Selon l’entreprise, il a fallu des mois de tests, de recherches et de retours d’informations de la part des utilisateurs pour mettre au point le nouveau design. Celui-ci est plus simple, tout en offrant toutes les fonctionnalités utiles de l’application de bureau.

Spotify a récemment annoncé d’autres nouveautés majeures pour sa plateforme de streaming musical. En effet, Spotify a récemment dévoilé un abonnement HiFi, pour un streaming musical sans perte. De plus, l’application mobile vous permettra bientôt d’écouter les musiques stockées directement sur votre smartphone Android.

L’interface de Spotify a été modifiée

Certaines des modifications apportées apportent de réelles améliorations à l’application, notamment en ce qui concerne les listes de lecture. Une barre de recherche est intégrée à chaque nouvelle liste de lecture. Elle vous permet d’ajouter des chansons et des artistes directement sur la page elle-même.

De plus, grâce à un nouveau menu déroulant dans le coin supérieur droit, les utilisateurs de l’application Spotify desktop peuvent modifier la liste d’écoute et afficher les titres récemment écoutés.

La mise à jour n’est pas seulement esthétique. En effet, la nouvelle version de bureau de Spotify permet aussi de télécharger de la musique et d’autres contenus pour une lecture hors ligne. La version de bureau actuelle ne permet de télécharger que des listes de lecture, et non des titres individuels. Spotify introduit également des paroles synchronisées pour la version Web et une méthode en un clic pour lancer une radio d’artiste. La nouvelle version de Spotify est déjà disponible en téléchargement sur le site officiel.

