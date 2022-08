Star Wars : en quoi C-3PO annonce le basculement vers le côté obscur d’Anakin ?

Anakin et C-3PO dans l’épisode I – Crédit : Lucasfilm



C-3PO est l’une des figures emblématiques de la saga Star Wars. Accompagné le plus souvent par son collègue R2-D2, le droïde de protocole apparaît dans dix des onze films du canon. Dans la biographie officielle de la saga Skywalker (signée Kristin Baver), on apprend pourquoi Anakin a fabriqué et programmé C-3PO ainsi.

Alors qu’il est esclave, le jeune garçon surdoué rêve de partir à l’aventure dans la galaxie. C’est dans cette optique qu’il insuffle au droïde la capacité de comprendre des millions de formes de communication. Mais le futur Jedi déchu a également programmé le caractère de C-3PO connu pour son anxiété sans commune mesure pour un droïde. Et cela ne doit rien au hasard !

C-3PO : miroir de l’anxiété d’Anakin

Le fait que le jeune Anakin ait insufflé à son droïde un sentiment d’inquiétude aussi puissant en dit long. À travers cette programmation, le fils de Shmi a exploré ses propres émotions intenses. Souvent incontrôlables, ces dernières le conduiront à basculer vers le côté obscur plus tard dans la saga. Que ce soit délibéré ou non, programmer un droïde pour qu’il ressente de la peur montre à quel point Anakin était naturellement émotif. Ce qui n’échappera pas à Yoda lors de sa première rencontre avec le protégé de Qui-Gon.

Le Maître Jedi et ses congénères comprennent immédiatement que le petit garçon est envahi par la peur de perdre sa mère. « La peur est le chemin du côté obscur », avertit Yoda qui refuse ainsi d’autoriser la formation d’Anakin, dans un premier temps. La suite de la saga ne lui donnera pas tort. La peur incontrôlable d’Anakin de perdre ses proches le conduira à la colère, à la haine puis à la souffrance dans l’armure sombre de Dark Vador.

Il est ainsi très intéressant d’observer que le sentiment le plus dangereux du personnage était déjà matérialisé dans C-3PO.