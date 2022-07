Star Wars Knights of the Old Republic : le développement du remake serait en pause

Le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic ne va probablement pas sortir aussitôt que prévu. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, le développement du remake attendu sur PS5 et PC serait actuellement en pause.

Le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic originalement sorti en 2003 et développé par BioWare se fait attendre. Il est en développement depuis déjà trois ans chez Aspyr Media. Le studio est connu pour ses portages de jeux, notamment ceux de la licence Star Wars. Néanmoins, le remake de Star Wars : Knight of the Old Republic ne semble pas encore près de sortir sur PS5 et PC. Son développement serait même en pause.

Star Wars : Knights of the Old Republic – Crédit : BioWare

Dans un nouveau rapport, Bloomberg explique que « le nouveau jeu Star Wars très attendu connaît de sérieux problèmes ». Ces informations ont été partagées par des personnes proches du développement du jeu. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui attendaient de découvrir Star Wars : Knights of the Old Republic ou d’y replonger une nouvelle fois sur PC et PlayStation 5. D’ailleurs, le remake s’inspirerait des combats de God of War et Nioh pour son gameplay.

La sortie du remake de Star Wars : Knights of the Old Republic serait repoussée à 2025

L’équipe de développement a récemment montré une démo du jeu à Lucasfilm et Sony. Peu de temps après, le directeur artistique et le directeur de la conception du jeu ont été licenciés. Le remake est confirmé depuis septembre 2021, mais Aspyr Media n’avait encore jamais donné de fenêtre de sortie. On s’attendait cependant à une sortie d’ici la fin de l’année, mais ce ne sera finalement pas faisable.

D’après Bloomberg, « l’objectif plus réaliste » en ce qui concerne la fenêtre de lancement est maintenant 2025. Eh oui, il faudrait encore patienter trois ans avant de découvrir le remake du jeu sorti en 2003. D’ailleurs, Aspyr Media pourrait même perdre la responsabilité du développement. La maison-mère Embracer Group a déjà impliqué une autre de ses filiales, Saber Interactive, dans le développement. Aspyr Media et Saber Interactive travaillent donc ensemble sur le remake. Néanmoins, plusieurs employés de Aspyr Media pensent que Saber pourrait complètement prendre le relais. Pour le moment, cette information n’est pas encore officielle. Aspyr, Embracer Group et Sony n’ont pas répondu à ce sujet.

Enfin, le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est loin d’être le seul jeu Star Wars en cours de développement. En attendant sa sortie, les fans pourront profiter des autres jeux comme Star Wars Jedi : Survivor prévu pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il y a aussi le mystérieux Star Wars : Eclipse développé par Quantic Dream et un jeu Star Wars « richement cinématographique d’action-aventure » en cours de développement chez Skydance New Media, le studio d’Amy Hennig, la célèbre créatrice et réalisatrice de jeux.

