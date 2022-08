Star Wars KOTOR : le remake n’est pas près de sortir, voici pourquoi

Les mauvaises nouvelles n’en finissent plus de tomber pour le remake de Star Wars Knights of the Old Republic. Si le titre n’est pas attendu avant 2025 dans le meilleur des cas, son développement vient d’être confié au studio Saber Interactive, en charge de terminer le développement.

KOTOR © LucasArts, Aspyr, BioWare

La dernière fois que nous avions entendu parler du remake de Star Wars Knights Of The Old Republic de Bioware, deux des principaux développeurs du jeu avaient été licenciés et sa sortie avait été repoussée à 2025. Un nouveau rapport de Bloomberg dépeint aujourd’hui un avenir encore plus sombre pour le titre, qui n’est vraiment pas près de sortir.

Changement de studio pour le remake de KOTOR

Après un parcours on ne peut plus cahoteux, le remake très attendu du jeu vidéo Star Wars Knights of the Old Republic s’offre un nouveau développeur. Le projet, anciennement en développement chez Aspyr Media (basé à Austin, au Texas), est désormais dirigé par l’un des studios d’Europe de l’Est de Saber Interactive, selon Bloomberg.

Les deux studios appartiennent à la société suédoise Embracer Group AB. Les patrons d’Aspyr, qui s’attelaient à la création du remake depuis plus de deux ans, ont déclaré le mois dernier à leurs employés que le développement jeu était en pause alors que la société tentait de déterminer quoi faire ensuite.

Bloomberg indique que les éditeurs du remake (Sony Group Corp. et Walt Disney Co.) étaient mécontents des progrès du développement sous Aspyr, ce qui aura finalement conduit à cette transition. Pendant ce temps, la valeur boursière du groupe Embracer n’en finit plus de chuter, avec une baisse de 28 % depuis le début de l’année.

Embracer indique que la transition s’est opérée dans le but de s’assurer que « la qualité sera au rendez-vous » pour le remake, que les fans attendent avec impatience. « Nous ne nous attendons à aucun retard important pour le titre en raison de cette transition » précise toutefois Embracer, même si le jeu n’est pas attendu avec 2025, au plus tôt.

Source : Embracer