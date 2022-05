Star Wars : la course-poursuite sur l’Étoile de la Mort recréée en gâteau

Une fan de Star Wars a préparé un gâteau d’anniversaire mettant en scène l’affrontement aérien entre Vador et Luke avant que ce dernier parvienne à anéantir la station de combat.

Un gâteau étoile de la mort – Crédit : Reddit / jiggleyourpuffs96

Après l’Étoile de la Mort en LEGO, place désormais à la pâtisserie à l’effigie de la célèbre station de combat. Au Royaume-Uni, une fan acharnée a préparé un gâteau d’anniversaire mettant à l’honneur une scène culte de la saga : la fameuse course-poursuite entre Vador et Luke dans les tranchées de l’Étoile de la Mort. Sous la menace de son père et de son escadron de chasseurs TIE, l’apprenti Jedi parvient à mobiliser la Force et à envoyer la torpille dévastatrice qui fera exploser la station de l’Empire.

Cette scène a donc été recréée dans une pâtisserie concoctée par Evie Rees. Celle-ci est quasiment entièrement comestible. Seuls les vaisseaux spatiaux sont des jouets tenus en suspension par des supports transparents. Deux jours de travail ont été nécessaires pour achever cette reproduction sucrée hautement réaliste. Laquelle offre d’ailleurs deux douceurs pour le prix d’une. D’un côté, on retrouve un Victoria Sponge Cake et de l’autre un gâteau à la carotte.

Star Wars : une pâtisserie aussi réaliste qu’appétissante

Pour façonner les nombreuses pièces de décoration, Rees a dû se creuser les méninges, utilisant même des briques LEGO en guise de moules. Un moyen de rendre justice aux multiples détails architecturaux que l’on retrouve sur la tranchée de l’Étoile de la Mort. Notez que l’extérieur du gâteau est exclusivement composé de glaçage. Dans un premier temps, Rees a conçu les panneaux extérieurs fournis en détail. Elle les a ensuite réservés puis a fait cuire les gâteaux avant de les glacer et de tout assembler au dernier moment.

Le résultat est pour le moins bluffant comme vous pouvez le constater ci-dessous :

Cette scène mythique admirablement recréée par la pâtissière a une place particulière dans le cœur des fans. Ce qui n’a pas échappé à LEGO. Sorti il y a quelques jours, le set Star Wars 75329 met à l’honneur cette course-poursuite mythique.