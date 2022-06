Star Wars : Obi-Wan Kenobi Episode 5 nous éclaire sur une scène culte du Retour du Jedi

Quand un détonateur thermique fait son apparition dans une scène de combat, tout le monde est saisi de panique et court aux abris. Les sbires de Jabba le Hutt en ont aussi fait l’expérience. [SPOILERS]

Parmi les nombreuses scènes de bataille de l’épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi actuellement diffusée sur Disney+, on peut à nouveau découvrir l’utilisation désespérée d’un détonateur thermique. Ce dernier était apparu pour la première fois à l’écran dans le film Le Retour du Jedi.

Détonateur Thermique Crédit : Disney+

Dans le film sorti en 1983, la princesse Leia utilisait un subterfuge avec Chewbacca pour s’introduire dans l’antre de Jabba le Hutt. Puis elle exigeait le paiement de sa prime en sortant une grenade thermique, suscitant l’effroi dans la salle du trône du magna du crime.

L’apparition de cette bombe thermique avait créé un vent de panique au sein de la cour de Jabba. Le chasseur de prime, Mando (dont on attend la saison 3 en février 2023), lui-même avait du mettre en joue immédiatement la menace pour protéger son patron.

Les fans du monde de Star Wars sont bien familiarisés avec les armes de poing de type blasters. Ces dernières sont notamment plus puissantes que leurs équivalents dans le monde réel. Il en va de même avec les détonateurs thermiques dont on peut enfin découvrir la puissance de destruction dans l’épisode 5 à venir.

Tala Durith (Indira Varma) se sacrifie pour sauver ses amis

Les détonateurs thermiques sont des grenades incendiaires de très forte puissance utilisant le baradium, substance chimique extrêmement instable. Ceci en fait l’une des armes les plus destructrices de la galaxie dont la détonation diffuse une chaleur intense et des particules irradiées. Parfois utilisée avec un minuteur, elle peut désintégrer des êtres vivants et tout type de matériaux.

Dans l’épisode 5 de Obi Wan Kenobi, Tala Durith l’utilise dans un geste héroïque pour protéger ses amis en fuite. Se sachant perdue, elle se sacrifie et emporte avec elle de nombreux troopers. Elle se désintègre avec son fidèle robot NED-B dans une explosion massive. Dans la série animée Star Wars: The Clone Wars, Cad Bane élimine une escouade entière dans une détonation similaire.

