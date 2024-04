Andor : enfin des nouvelles encourageantes de la saison 2 !

Le scénariste et showrunner Tony Gilroy a récemment annoncé des nouvelles encourageantes pour les adeptes de l’univers Star Wars. Lors d’une interview à la Writers Guild of America Awards, il a confirmé l’achèvement imminent de la production de la saison 2 d’Andor, série centrée sur le personnage de Cassian Andor. Plus encore, il a souligné l’importance particulière que revêt ce projet à ses yeux.

La saison 2 d’Andor est à moitié terminée, sortie début 2025 ?

« Cela fait maintenant cinq ans que je travaille sur Andor », a déclaré Tony Gilroy. « Nous parachevons la seconde moitié de la narration. J’ai eu beaucoup de satisfaction au fil des années, mais je ne sais pas si j’ai déjà accompli quelque chose d’aussi important que ces 24 heures de récit que nous sommes en train de construire. »

Ces 24 heures correspondent à la durée totale des 24 épisodes prévus pour Andor, répartis en deux saisons de 12 épisodes chacune. La saison 2 couvrira une période bien plus étendue que la première, son final nous propulsant directement au début de Rogue One : A Star Wars Story.

À lire : Andor, saison 2 : la présence d’un personnage adoré des fans se confirme

Dans des entretiens précédents, Gilroy avait révélé une structure narrative originale pour la saison 2. Celle-ci sera divisée en quatre blocs de trois épisodes chacun. L’histoire reprendra un an après la fin de la saison 1, avec des ellipses temporelles d’un an marquant la transition entre chaque bloc. Le dernier bloc se concentrera sur les cinq jours précédant les événements de Rogue One, et s’achèvera avec Cassian Andor se dirigeant vers Kafrene.

La diffusion de la saison 2 d’Andor était initialement prévue sur Disney+ en 2024, mais les grèves à Hollywood ont contraint à un report du calendrier de production. Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée.

Cependant, Stellan Skarsgård, interprétant Luthen Rael, a récemment déclaré dans une interview avec Total Film que la saison 2 d’Andor sortira probablement vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. On peut donc espérer une sortie fin 2024 ou début 2025 au plus tôt.