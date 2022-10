Star Wars : pourquoi Luke n’affronte pas Kylo Ren en chair et en os ?

Luke et Kylo © Lucasfilm

C’est une scène marquante du film Les Derniers Jedi. Alors que la Résistance est acculée, Luke sort à découvert devant les troupes du Premier Ordre. Il semble être à l’épreuve des balles. Kylo Ren décide alors d’affronter son ancien maître. Mais finit par comprendre qu’il s’agit d’une projection de Force, l’enveloppe corporelle de Luke étant restée sur Ahch-To. L’effort de méditation requis est si puissant que le fils d’Anakin ne survit pas. Mais son intervention est loin d’être vaine !

Certains se disent que Luke aurait pu enfourcher son X-Wing et aller défier son ancien Padawan pour de vrai. Mais il existe plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il a opté pour une projection de Force. Le basculement de Ben Solo est de loin le plus gros échec de Luke. Pour éviter d’aggraver la situation, le Maître Jedi a préféré s’exiler, estimant même que Kylo Ren ne pouvait plus être ramené du côté lumineux. Grâce à Rey et Yoda, le Luke capable de voir du bon dans la noirceur est heureusement revenu.

Une projection de Force, symbole d’espoir pour la résistance

Conscient qu’il fallait l’arrêter, le Jedi ne voulait toutefois pas tuer Kylo. Une attaque physique contre lui aurait possiblement entraîné sa mort. Et si celle-ci s’était soldée par une défaite, Kylo Ren aurait encore plus sombré dans les ténèbres. En revanche, apparaître sous la forme d’une projection de Force a fait réaliser au fils de Han sa folie et les faiblesses du côté obscur. Ce qui le conduira plus tard sur le chemin de la rédemption.

Par ailleurs, il faut rappeller à quel point Luke est un symbole d’espoir chez les résistants. Après un long exil, son retour a réchauffé les cœurs. Et pour cause, la résistance amoindrie avait besoin d’une légende à laquelle se raccrocher.

En affrontant Kylo, Luke a donc opté pour une projection de Force. Celle-ci ne pouvait ni être blessée ni être tuée alors que la situation aurait pu être bien différente si Luke s’était présenté en chair et en os. En apparaissant comme invincible, le Jedi a rappelé à la galaxie qu’il était possible de se dresser contre la mal. De quoi rallumer la flamme de l’espoir !

