Starlink lance une nouvelle option à 135 $/mois pour les camping-cars

SpaceX vient de dévoiler une nouvelle option de Starlink, son service Internet alimenté par la constellation de satellites. Cette nouvelle option s’appelle Starlink pour camping-cars. Comme son nom l’indique, elle permet de prendre son antenne en déplacement pour les vacances et les road trips. À 135 $/mois, Starlink pour camping-cars ne peut pas être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement et le service Internet n’est pas garanti. SpaceX veut rendre Starlink opérationnel sur les voitures, bateaux et avions en mouvement, mais ce n’est pas encore le cas de Starlink pour camping-cars.

Starlink pour camping-cars – Crédit : SpaceX

En effet, ce nouveau service Internet « portable » de SpaceX présente quelques limitations. La principale est que les utilisateurs ne sont pas prioritaires pour l’accès à Internet lorsqu’ils sont en déplacement. Cela signifie qu’ils n’auront pas forcément une connexion stable, même en était dans une zone « où Starlink offre une couverture active ».

Starlink pour camping-cars n’a pas de liste d’attente à 135 $/mois

Jusqu’à présent, Starlink qui aide l’Ukraine à avancer dans la guerre avec plusieurs milliers d’antennes déployées requérait une adresse spécifique pour l’accès à Internet. Désormais, une charge supplémentaire de 25 $/mois qui s’ajoute aux 110 $ du forfait mensuel permet de déplacer son antenne. Les utilisateurs peuvent arrêter et reprendre ce service à n’importe quel moment.

Ceux qui n’ont pas d’antenne à domicile et qui vivent en camping-car peuvent maintenant aussi avoir une antenne Starlink. De plus, ils n’ont pas besoin d’être inscrit sur la liste d’attente pour récupérer une antenne. Celle-ci est envoyée directement. Les internautes sont d’ailleurs surpris de cette disponibilité.

Sur Reddit, un utilisateur a posté que : « je suis sur la liste d’attente depuis plus d’un an pour le service Starlink normal. Aujourd’hui, j’ai reçu l’offre de camping-cars par e-mail ». Cet e-mail lui explique qu’il n’y a pas de liste d’attente pour cette nouvelle option. L’utilisateur se demande alors s’il peut commander une antenne « pour mon camping-car qui restera garé dans mon allée, n’est-ce pas ? ». Si c’est le cas, cela signifie que n’importe qui peut éviter la longue liste d’attente de Starlink. Il faut simplement accepter de payer 135 $/mois.

Néanmoins, l’entreprise d’Elon Musk a précisé que : « Starlink donne la priorité aux ressources réseau pour les utilisateurs à leur adresse de service enregistrée. Lorsque vous apportez votre Starlink à un nouvel emplacement, cette hiérarchisation peut entraîner une dégradation du service, en particulier en période de pointe d’utilisation ou de congestion du réseau ». Essayer le programme camping-cars pour recevoir une antenne Starlink immédiatement n’est donc probablement pas une bonne idée à cause de cette hiérarchisation.

