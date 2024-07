Starlink Mini : la solution Internet pour les zones blanches en France est disponible

Starlink Mini arrive enfin en France ! Ce dispositif portatif et léger permet de profiter d’une connexion haute débit par satellite partout. Son prix est très attractif puisqu’il est de 359 € avec plusieurs formules d’abonnement à partir de 40 €.

Le kit internet satellite portable Starlink Mini est désormais disponible en France au prix de 359 €

Starlink Mini offre des débits jusqu’à 100 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en envoi avec une latence de 23 ms

Deux forfaits sont proposés : 40 € par mois pour 50 Go “en mouvement sur terre” et 59 € pour un forfait illimité

Starlink renforce sa présence en France. Après l’annonce d’un partenariat avec Bouygues Telecom pour les professionnels, la filiale de SpaceX élargit son offre de connexion par satellite avec le lancement du Starlink Mini en France et dans plusieurs pays européens.

À lire > Starlink : notre dossier complet sur la connexion haut débit par satellite

Quelles sont les caractéristiques du Starlink Mini ?

Le Starlink Mini vise les utilisateurs nomades désireux de rester connectés, même dans les zones blanches. Ce dispositif de connexion satellitaire, compact et léger, est conçu pour être facilement transportable. Ses dimensions de 29,85 x 25,9 x 3,85 cm et son poids légèrement supérieur à 1 kg lui permettent de trouver aisément sa place dans un sac à dos. L’ensemble comprend :

Une antenne

Une béquille

Un adaptateur pour fixation

Un câble d’alimentation de 15 mètres

Un adaptateur électrique

Une prise Starlink

En termes de performances, le Starlink Mini promet des débits allant jusqu’à 100 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en envoi avec une latence de 23 ms. Ces caractéristiques permettent une utilisation confortable pour la plupart des activités en ligne comme le streaming 4K et le gaming en ligne. Le routeur intégré offre une couverture Wi-Fi sur 112m² et peut gérer jusqu’à 128 appareils simultanément.

Quel est le prix du Starlink Mini en France ?

En France, le Starlink Mini est proposé à 359 € (frais d’expédition inclus) sur le site de l’entreprise, un prix compétitif par rapport à son équivalent américain vendu 599 $. Cette différence tarifaire s’expliquerait par une demande plus forte aux États-Unis pour ce type de service.

Deux formules d’abonnement sont disponibles : 40 € par mois pour 50 Go de données mobiles “en mouvement sur terre” et 59 € pour un forfait illimité.

Le lancement du Starlink Mini marque une étape importante dans la démocratisation de l’accès à Internet par satellite. L’aspect portatif permet de profiter partout d’une connexion. Starlink a pensé ce dispositif pour les nomades qui souhaitent travailler et se divertir en ligne dans les zones reculées, par exemple pendant le camping ou un long road trip.