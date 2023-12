Starlink : un débit fulgurant en avion, regarder Netflix en plein vol bientôt possible ?

Un abonné de Starlink montre la vitesse de connexion fulgurante du réseau du fournisseur d’accès Internet en avion, capable d’atteindre et de dépasser les 200 Mb/s. Grâce à cela, plus besoin de télécharger votre contenu Netflix en avance pour le visionner hors-ligne.

© Pexels

Starlink commence à faire son trou sur le marché des fournisseurs d’accès à Internet. Elon Musk veut proposer une vitesse de connexion fulgurante à un maximum de personnes, peu importe si les satellites de SpaceX empêchent les scientifiques d’étudier l’espace.

En 2021, un client allemand prouvait déjà que Starlink pouvait battre des records en atteignant un débit de près de 650 Mb/s. Cette fois, le fournisseur d’accès Internet démontre que même en avion, son réseau offre une vitesse de connexion exceptionnelle. Grâce à Starlink, regarder Netflix en HD en vol semble envisageable.

Starlink offre une vitesse de connexion impressionnante même en avion

Vous imaginez pouvoir regarder Netflix, Prime Video ou encore Disney+ dans l’avion, en 4K et sans aucune coupure. Peut-être que Starlink rendra bientôt cela possible pour un maximum de personnes. Un utilisateur de X vient de montrer que même des centaines de kilomètres au-dessus du sol, le réseau de SpaceX fonctionnait très bien.

On peut voir que le débit atteint et dépasse rapidement les 200 Mb/s sur son iPhone 12. Il est probablement abonné à l’offre Aviation de Starlink à 25 000 $ par mois avec un coût de matériel de 150 000 $. Pour profiter d’une telle vitesse de connexion, il faut donc sûrement payer le prix fort. D’ici quelques années, les choses seront peut-être différentes. Ainsi, vous n’auriez plus besoin de télécharger votre épisode ou votre film en amont pour le regarder hors ligne dans l’avion.

Malgré tout, le FAI ne cesse d’améliorer son réseau au fil des mois, y compris en France. Starlink a toujours mis en avant la possibilité de se connecter n’importe où dans de très bonnes conditions, même via des abonnements moins onéreux.

« Vous pouvez maintenant regarder des vidéos en streaming, effectuer des appels vidéo, jouer en ligne, faire du télétravail et plus, même dans les endroits les plus reculés grâce au système Internet le plus avancé au monde », peut-on lire sur son site. Rappelons que Starlink fonctionne aussi en France. L’abonnement Standard revient à 40 € par mois pour un coût matériel de 450 €.