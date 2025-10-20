Starlink prépare l’internet du futur avec les satellites V3

Starlink va offrir une connexion plus rapide avec ses satellites V3. Ces nouveaux satellites vont augmenter la capacité du réseau, répondre à la demande en hausse et rester compétitifs face aux autres services d’internet par satellite.

©Envato

Starlink lance ses satellites V3 pour une connexion plus rapide

L’entreprise d’Elon Musk continue d’agrandir sa constellation de satellites, mais cette fois avec des modèles plus puissants. Les satellites V3 sont conçus pour améliorer considérablement la capacité du réseau Starlink.

Récemment, SpaceX a partagé une animation montrant la différence de taille entre les anciens satellites V1.5, les V2 et ces futurs V3. Cela permet de se rendre compte de l’ampleur de cette nouvelle génération.

The larger V3 @Starlink satellites that will deploy from Starship will bring gigabit connectivity to users and are designed to add 60 Tera-bits-per-second of downlink capacity to the Starlink network.



That's more than 20 times the capacity added with every V2 Mini launch on… pic.twitter.com/N0Vl9psbm3 — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025

Quand aura lieu le lancement ?

Pour l’instant, la date exacte à laquelle les satellites V3 seront opérationnels n’a pas été annoncée. Cependant, SpaceX promet déjà des améliorations importantes pour les utilisateurs. Selon l’entreprise, les V3 seront capables d’apporter une connectivité gigabit et d’ajouter jusqu’à 60 térabits par seconde de capacité au réseau, soit plus de 20 fois ce qu’apportait chaque lancement de V2 Mini.

Elon Musk a également précisé que chaque satellite V3 aura une taille comparable à celle d’un Boeing 737, ce qui montre l’ampleur du projet.

Pourquoi cette nouveauté change la donne ?

Cette nouvelle génération ne servira pas seulement à améliorer la vitesse de connexion. Les satellites V3 aideront Starlink à répondre à la demande croissante. En plus de l’internet pour la maison, Starlink propose maintenant un service pour se connecter depuis un smartphone, et les V3 renforceront cette offre.

Enfin, ces nouveaux satellites permettront à Starlink de rester compétitif face à d’autres projets, comme Kuiper d’Amazon. Bien qu’Amazon n’ait pas encore donné de date précise pour la mise en service de Kuiper, la société prévoit déjà des débits supérieurs à 1 Gbps pour certains utilisateurs. Les satellites V3 permettront donc à Starlink de maintenir sa place sur le marché et d’offrir un service performant face à cette concurrence.

Source : Presse Citron