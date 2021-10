Steam : attention à l’arnaque des skins de jeux gratuits

Une nouvelle arnaque vise les utilisateurs de Steam, la plateforme de jeux vidéo sur PC. Si les utilisateurs tombent dans le piège, ils risquent de perdre leur compte Steam, voire d’infecter leur ordinateur avec un malware. Dans les deux cas, les dangers de cette arnaque sont réels. Il faut donc savoir comment reconnaître les fraudeurs et les éviter.

Les jeux multijoueurs en ligne sont nombreux à proposer des skins payants aux joueurs. Par exemple, Fortnite a récemment annoncé l’arrivée de Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil. Purement esthétiques, les skins de jeux vidéo sont plus ou moins rares. Avec des jeux comme Counter-Strike : Global Offensive, les joueurs peuvent même s’échanger des skins, les vendre et en acheter sur le marché de la communauté Steam.

Les fraudeurs font croire qu’ils donnent des skins gratuits sur Steam

Malwarebytes à l’origine du célèbre logiciel antivirus et anti-malware tient à prévenir les joueurs d’une arnaque dangereuse sur Steam. Il a expliqué sur son blog que : « l’une des escroqueries les plus anciennes est le phishing de skins. Le fraudeur créera un faux marché ou une imitation d’un véritable salon de jeu ou même simplement une fausse page d’échange de l’inventaire d’un utilisateur ».

L’objectif des fraudeurs est de faire croire qu’ils vont offrir un skin gratuit à leurs victimes. Il s’agit souvent des skins de couteau de Counter-Strike : Global Offensive. Ce sont les plus chers et les plus convoités du jeu. Ainsi, les fraudeurs contactent les joueurs et partagent un lien pour soi-disant récupérer le skin gratuit en question.

Il n’y a évidemment pas de skin gratuit. Cependant, les joueurs risquent de perdre leur compte Steam ou d’infecter leur ordinateur avec un malware. Comme l’a expliqué Malwarebytes, « une fois le compte hameçonné, la victime devra passer par le support Steam pour essayer de le récupérer. Les comptes peuvent avoir énormément d’argent lié à eux. Il peut y avoir des milliers de dollars de jeux qui y sont liés, des centaines de dollars dans le portefeuille Steam de l’utilisateur. Il pourrait y avoir une tonne d’objets rares, de cadeaux et d’autres contenus sur la page d’inventaire de l’utilisateur ».

Pour éviter d’être victime de ces arnaques, il est recommandé d’activer l’authentification à deux facteurs sur votre compte Steam. De plus, ne cliquez jamais sur un lien envoyé par une personne inconnue, que ce soit dans une conversation en jeu ou directement sur Steam.

