Stranger Things saison 4 : la bande-annonce sort aujourd’hui, à quelle heure ?

La sortie de la saison 4 de Stranger Things se rapproche à grands pas et cela se ressent. D’ici quelques heures aujourd’hui, Netflix partagera la bande-annonce officielle de la nouvelle saison de Stranger Things. La première partie sera diffusée à partir du 27 mai 2022 sur la plateforme. Il faudra patienter jusqu’au 1er juillet pour découvrir les épisodes de la deuxième partie.

L’horloge de Stranger Things à Santa Monica, Los Angeles – Crédit : Netflix

La saison 4 de Stranger Things a déjà eu droit à de nombreux teasers comme celui qui se déroule dans la maison hantée des Creel, mais la première bande-annonce complète est prévue pour aujourd’hui. Le trailer de la saison 4 de Stranger Things sera partagé à 16h, heure française. Autant vous dire qu’il est attendu avec beaucoup d’impatience.

Netflix a placé l’horloge de Stranger Things avec un compte à rebours à Los Angeles

Pour préparer l’arrivée de la nouvelle bande-annonce, Netflix a lancé une campagne marketing originale et inattendue. Le géant des plateformes de streaming a placé une horloge à Santa Monica, Los Angeles. Des scientifiques du laboratoire national d’Hawkins sont aussi sur place pour étudier la mystérieuse horloge. Une diffusion en direct est retransmise sur la chaîne YouTube officielle de Stranger Things.

L’horloge affiche un compte à rebours qui indique la sortie du trailer. Il s’agit vraisemblablement de la même horloge que celle du teaser dans la maison des Creel. Jusqu’à présent, les différents teasers de Stranger Things se sont concentrés sur un arc narratif ou un environnement spécifique. Cependant, cette bande-annonce devrait nous livrer un aperçu général de la saison 4 et de ses quatre arcs narratifs distincts. On reverra aussi probablement la maison hantée des Creel avec sa fameuse horloge qui semble être un lieu important de la série.

Pour rappel, la saison 4 de Stranger Things est l’avant-dernière de la série qui se terminera officiellement avec la saison 5. On retrouvera le shérif Jim Hopper qui n’est finalement pas mort et le célèbre groupe d’amis composé de Dustin, Lucas, Will, Mike et Onze. Selon le synopsis officiel, « six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers ».

