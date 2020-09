Super promo Fnac : économisez jusqu’à 250€ sur une sélection de MacBook Pro Apple

La Fnac a apparemment décidé de choyer ses adhérents en cette rentrée scolaire. Sur son site Internet, elle propose à ces derniers une réduction pouvant aller jusqu’à 250 euros sur un large éventail de MacBook Pro Apple.

En tant qu’adhérent Fnac, vous pouvez ainsi profiter du MacBook Pro Touch Bar 16’’ pour 2949,99€ contre 3199,99€ habituellement, soit une réduction de 250 euros sur le prix initial. Avec son processeur Intel Core i9 8 coeurs de 9ème génération à 2,3Ghz, son écran Rétina et sa capacité de stockage de 1To, ce MacBook Pro est un véritable bijou de technologie qu’il est habituellement difficile de trouver en dessous de la barre des 3000 euros.

Si cet ordinateur ne vous convient pas, pas de problème. La Fnac propose également des réductions pour ses adhérents sur les MacBook Pro suivants :

Profitez de 15€ offerts sur votre carte Fnac tous les 100€ d’achat

Du 17 septembre au lundi 21 septembre à 13h, en achetant sur le site de la Fnac, les adhérents peuvent également profiter de 15€ offerts tous les 100€ d’achat effectués par Internet sur une sélection de produits High Tech. Ainsi, si par exemple vous achetez le MacBook Pro Touch Bar 16’’ à 2949,99€, non seulement vous économisez 250€ grâce à l’offre expliquée plus haut, mais vous pouvez aussi gagner 435 euros, directement crédités sur votre carte de fidélité après votre achat.

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de faire votre achat avant le lundi 21 septembre à 13h depuis le site Internet de la Fnac et d’être adhérent Fnac. L’offre est valable sur tous les MacBook cités plus haut, mais aussi sur une large de sélection de smartphones, TV, consoles et appareils photo vendus sur le site de la Fnac.

Ce n’est clairement pas tous les jours que l’on vous propose de gagner de l’argent en achetant un ordinateur. Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous vite sur le site de la Fnac pour économiser jusqu’à 250 euros sur votre MacBook Pro ET gagner plusieurs centaines d’euros sur votre carte de fidélité Fnac.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par La Fnac.