Sur Android, ChatGPT pourra bientôt remplacer Google Assistant

ChatGPT pourrait bientôt remplacer l’Assistant Google sur Android

ChatGPT est un chatbot capable de discuter avec vous sur une multitude de sujets. Pour l’utiliser sur votre téléphone Android, vous pouvez vous rendre sur le site web d’OpenAI ou télécharger l’application officielle sur Android ou sur iPhone. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’OpenAI travaille sur une fonctionnalité qui rendrait ChatGPT votre assistant vocal par défaut.

ChatGPT, bientôt votre assistant vocal par défaut sur Android ?

Des indices ont été trouvés par Android Authority dans le code de la dernière version de l’application Android de ChatGPT (1.2023.352). Selon leurs découvertes, bientôt, vous pourrez définir ChatGPT comme votre application d’assistant principal, à la place d’Assistant Google.

Imaginez pouvoir lancer ChatGPT en maintenant enfoncé le bouton d’accueil ou en glissant vers le haut à partir d’un coin inférieur, selon votre mode de navigation. Vous pourriez ainsi dialoguer avec ChatGPT depuis n’importe quel écran, sans même ouvrir l’application.

ChatGPT à la place d’Assistant Google © Android Authority

Selon les données de Google, l’Assistant Google est disponible sur plus d’un milliard de smartphones dans 90 pays, et supporte plus de 30 langues. Il est utilisé par plus de 500 millions d’utilisateurs chaque mois, ce qui en fait l’un des assistants les plus populaires au monde. Le remplacer par ChatGPT pourrait apporter un peu de « fraîcheur » à l’utilisation d’Android, même si Google prévoit de l’améliorer grâce, ironiquement, à l’intelligence artificielle.

Profitons-en pour vous rappeler qu’il existe toute une tripotée de fausses applications mobiles de ChatGPT sur l’App Store et le Google Play Store. Elles sont régulièrement supprimées, mais il faut évidemment s’en méfier, ces dernières ayant été conçues pour aspirer vos données.

En l’état, l’application ChatGPT sur Android offre également d’autres avantages par rapport à la version web, comme :

Un accès hors ligne, qui vous permet d’utiliser le chatbot sans connexion internet

Une expérience utilisateur améliorée, plus fluide et plus rapide

Une synchronisation entre appareils, qui vous permet de retrouver vos conversations sur différentes plateformes

L’exploitation des ressources du smartphone, qui permet au chatbot d’améliorer ses performances

La reconnaissance vocale, qui vous permet de dicter votre requête au lieu de la taper.