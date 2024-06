Surprise : Microsoft rouvre le programme bêta de Windows 10, mais pourquoi donc ?

Certes, la fin du support technique de Windows 10 est prévue pour octobre 2025, dans un peu plus d’un an. Pourtant, on verra débarquer prochainement la première version bêta du système d’exploitation depuis trois ans. Étonnant, non ?

Windows 10 : Microsoft réouvre la bêta, pourquoi, et faut-il s’attendre à de nouvelles fonctionnalités ?

Mais alors, pourquoi ce revirement de situation ? L’objectif est simple : tester de nouvelles fonctionnalités avant de les déployer plus largement. Oui, vous avez bien lu. Mais l’idée est aussi, de « tirer le meilleur parti des PC Windows 10 existants ». Microsoft souhaite donc enrichir, même en fin de vie, son système d’exploitation vieillissant.

Intrigués ? Nous aussi. Pour participer, rendez-vous dans sur votre PC Windows 10, et suivez ces étapes :

Allez dans Paramètres,

Mise à jour et sécurité,

Programme Windows Insider,

Sélectionnez ensuite Canal Insider,

Puis Canal bêta.

Attention toutefois puisque comme Microsoft le précise, participer au programme bêta ne repousse pas la date de fin de support de Windows 10, toujours fixée au 14 octobre 2025. La mise à niveau vers Windows 11 reste aussi optionnelle, vous pourrez effectuer la transition quand vous le souhaiterez.

Enfin, basculer vers les canaux Canary ou De vous fera automatiquement passer à la dernière version de Windows 11 associée à ces canaux. Précisons également que la seul la version 22H2 de Windows 10 est concernée par ces tests et que seuls les Windows Insiders utilisant actuellement Windows 10 peuvent participer à ce programme bêta.

Nous verrons bien ce que nous réserve la firme de Mountain View.