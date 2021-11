Switch : Nintendo essaie de corriger le Joy-Con drift

Le Joy-Con drift est probablement l’un des problèmes les plus frustrants de la Nintendo Switch depuis sa sortie en 2017. Les joueurs redoutent tous d’avoir le Joy-Con drift sur leur console portable. Ils sont en train de jouer et, soudainement, des mouvements sont enregistrés par la manette et affichés à l’écran alors que le stick analogique est en position immobile. On espérait que le problème allait être résolu avec la sortie de la Switch Lite en 2019, mais ce ne fut pas le cas.

Les Joy-Cons de la Nintendo Switch – Crédit : Magnus Engø / Unsplash

Aujourd’hui, le Joy-Con drift impacte aussi la nouvelle Switch OLED. Le problème n’est pas encore entièrement résolu. Néanmoins, Nintendo continue d’apporter des améliorations à ses manettes en attendant de pouvoir se débarrasser du Joy-Con drift. Ko Shiota, le directeur général de la division de développement, avait comparé les Joy-Cons à des pneus de voiture. Leur usure est inévitable selon lui.

Tous les modèles de la Nintendo Switch reçoivent les améliorations des Joy-Cons

Le directeur de Nintendo of America, Doug Bowser, s’est entretenu avec The Verge au sujet de la Nintendo Switch. Celle-ci a occupé la première place des ventes de console aux États-Unis en octobre. La Nintendo Switch s’est vendue à 711 000 exemplaires durant cette période. 314 000 d’entre elles étaient la nouvelle Switch OLED que nous avons eu l’occasion de tester.

Doug Bowser est aussi revenu sur le Joy-Con drift. Il a déclaré que : « au cours des cinq premières années et demie de la Nintendo Switch, nous avons observé le gameplay, nous avons observé les gens renvoyer les consoles quand elles étaient usées et nous avons apporté des améliorations continues à l’ensemble du Joy-Con, y compris le stick analogique. Cette dernière version, la Nintendo Switch OLED, possède le même stick analogique mis à jour qui est désormais disponible sur les Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite d’origine ». En effet, les Joy-Cons de tous les modèles de la Switch sont modifiés au fur et à mesure que Nintendo apporte des améliorations aux Joy-Cons.

Il est encore un peu tôt pour savoir si la dernière itération des Joy-Cons que l’on retrouve notamment sur la Switch OLED résistera plus longtemps avant de succomber au drift. Quoi qu’il en soit, cela ne résout pas entièrement le problème pour tout le monde. Cela concerne notamment les joueurs qui ont acheté la Switch avant les améliorations des Joy-Cons. Ils peuvent tout de même envoyer leurs Joy-Cons en réparation s’ils rencontrent le problème. Dans ce cas, Nintendo remplace toujours les sticks analogiques par les nouveaux modèles améliorés.

Source : ComicBook