Tesla améliore l’autonomie des Model Y existants avec une mise à jour

Selon Electrek, Tesla a déployé une mise à jour (la 2020.40.7) sur ses Model Y qui améliore l’autonomie des véhicules déjà sur les routes.

Tesla Model Y – Crédit : Tesla

En début d’année, Tesla avait également amélioré l’autonomie des Model X et S grâce à une mise à jour du système. Le constructeur américain a aussi dévoilé un gain d’autonomie sur les nouvelles Tesla Model 3 2021, dont une partie devrait venir de la Gigafactory de Shanghai.

Eric de Monvallier, propriétaire d’une Tesla Model Y Grande Autonomie, a reçu la mise à jour et a déclaré à Electrek que cela augmentait l’autonomie de sa voiture électrique à environ 523 km, contre 508 km précédemment. Tesla a donc augmenté l’autonomie de sa voiture de 15 kilomètres avec une simple mise à jour. Cela peut paraître peu, mais tout gain d’autonomie est bon à prendre et peut permettre d’atteindre in extremis un Superchargeur.

Des améliorations du code interne auraient permis un boost de l’autonomie

Les améliorations proviendraient d’un code qui « améliore l’efficacité des moteurs et des systèmes de climatisation. », a déclaré Tesla dans le détail de la mise à jour. Le Model Y Performance devrait également profiter d’un gain d’autonomie similaire.

Les heureux propriétaires d’une Model Y pourront donc voir un nouveau message affiché sur l’écran principal une fois la mise à jour effectuée, disant que « l’autonomie de votre voiture s’est améliorée grâce à un nouveau logiciel qui améliore l’efficacité des moteurs et des systèmes de climatisation. ».

L’année dernière, c’est la Tesla Model 3 qui avait profité d’une amélioration similaire de son autonomie. Ces mises à jour démontrent que Tesla ne se contente pas de construire des voitures électriques. Le constructeur américain s’efforce également d’améliorer les performances de sa flotte actuelle.

Source : electrek