Tesla annonce à ses clients qu’ils devront payer plus cher pour un toit solaire

Tesla a considérablement augmenté le prix de son toit solaire, provoquant la colère de certains clients qui ont réagi en annulant leurs commandes. Elle a même contacté de nouveaux propriétaires en leur annonçant qu’ils devaient payer un prix plus élevé.

En effet, comme le rapportent nos confrères de Ars Technica, des clients ont signalé que Tesla ne se contentait pas d’augmenter les prix des futures installations de toits solaires, mais qu’elle exige aussi plus d’argent de certains clients existants dont les panneaux n’ont pas encore été installés.

Tesla toit solaire – Crédit : Tesla

Certains nouveaux propriétaires d’un toit solaire de 3e génération ont vite déchanté quand Tesla les a contactés pour réclamer plus d’argent. Comme le rapporte Electrek, un système de 12,3 kW évalué le prix à 54 966 dollars l’été dernier coûterait désormais désormais entre 79 938 dollars et 100 621 dollars pour la même surface, selon le calculateur en ligne de Tesla. Le géant californien se réserve également le droit de modifier son estimation une fois qu’elle aura envoyé quelqu’un pour examiner le toit de votre maison.

Cette augmentation est très significative, puisque Tesla a presque doublé les prix par rapport aux tarifs appliqués il y a seulement quelques mois. Les hausses de prix semblent également s’appliquer aux installations Tesla Powerwall, dont le coût a augmenté d’environ 30 %.

Les clients de Tesla sont en colère

Un lecteur d’Ars Technica a témoigné que Tesla est revenu sur ses contrats de toits solaires et a augmenté les prix pour les personnes qui ont déjà signé un contrat avec eux. « Par exemple, ils demandent 21 000 dollars supplémentaires pour mon projet, qui passe d’environ 66 000 à 87 000 dollars. » a-t-il déclaré. Tesla avait pourtant indiqué que les clients pouvaient « impriment de l’argent » grâce à l’énergie solaire, mais cette rentabilité sera beaucoup plus longue à atteindre si les prix augmentent.

Selon le rapport d’Electrek, la principale raison de l’augmentation des prix est le facteur « complexité du toit« , qui tient compte de la difficulté d’installer des panneaux solaires sur le toit d’une maison particulière et qui sera prise en compte dans le prix d’achat final. Par conséquent, plus votre toit est atypique, plus le prix risque d’être élevé.

Actuellement, Tesla propose deux produits solaires. En effet, on retrouve des panneaux solaires, qui sont installés sur le toit existant du client, ainsi qu’un toit solaire, qui remplace les tuiles existantes du toit par des tuiles capables de capter les rayons du soleil et de les transformer en énergie. Les tuiles solaires devraient arriver cette année en Europe et au Canada.

Source : Ars Technica