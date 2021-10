Tesla augmente le prix de ses véhicules de plusieurs milliers d’euros

Tesla augmente le prix de ses modèles de base. Les modèles 3 et Y subissent une augmentation de 2 000 $ (plus de 1700 euros). Quant aux véhicules Model S et Model X, ils coûteront chacun 5 000 $ de plus (environ 4300 euros). Cette augmentation s’est faite en catimini. Elon Musk, si connu pourtant pour ses tweets, s’est bien gardé de commenter l’affaire.

Les prix des Tesla augmentent – Crédits: Tesla

Il faut dire que la situation est pour le moins compliquée pour les constructeurs automobiles. À l’heure où la mode les pousse à la surenchère technologique, la consommation en puces et métaux rares suit une courbe exponentielle. Cumulée avec des effets directs de la crise du COVID, la pénurie engendrée est bien réelle. Cette situation force les fabricants de véhicules à trouver des solutions à la hâte. Certains vont même jusqu’ à stopper leurs lignes de production. Tesla quant a lui a préféré une autre option.

La pénurie de composants n’est pas encore passée

Si les fournisseurs en puces sont déjà en train d’adapter leurs lignes de productions, le problème n’est pas encore dépassé. C’est surtout le manque de main-d’œuvre qualifiée qui pose le plus de problèmes. Elle provoque une hausse des salaires dans le secteur, se traduisant inévitablement par une hausse des tarifs pour l’acheteur final. Pour être sûr de continuer de répondre à la demande, et de limiter sa dépendance, Tesla a fait le choix de modifier ses modèles. Cette modification leur permet de faire fonctionner leurs systèmes avec des puces alternatives. Néanmoins, cette mise en place a aussi des conséquences importantes sur les coûts de production.

Zach Kirkhorn, comprend notre surprise

Quand nous regardons les succès économiques récents de Tesla, nous sommes évidemment surpris au premier abord par cette augmentation. Zach Kirkhorn, le CFO de Tesla, comprend bien cette apparente contradiction. « Parfois, pour le public, nos changements de prix peuvent ne pas sembler logiques ». « Mais, vous savez, il existe une stratégie que nous travaillons dans les coulisses alors que nous équilibrons l’offre et la demande, car nous essayons également d’équilibrer diverses pénuries de pièces, tout en essayant de gérer les temps d’attente. »

Source : the verge