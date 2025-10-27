Tesla en difficulté en Corée du Sud, environ 4 300 véhicules rappelés

Image par Squirrel_photos de Pixabay

Le gouvernement coréen met la pression sur Tesla après des pannes massives

Environ 4 500 voitures électriques signées Tesla, principalement des Model 3 et Model Y, présentent de graves problèmes de batterie. Cette situation pourrait priver la marque et ses clients des subventions publiques, essentielles pour soutenir les ventes de véhicules électriques dans le pays.

D’après le Korea JoongAng Daily, une panne du système de gestion de batterie, identifiée par le code d’erreur “BMS_a079”, est à l’origine du problème. Cette erreur déclenche un mode de sécurité qui bloque la charge de la batterie à 50 %. L’autonomie des véhicules est donc divisée par deux, rendant leur utilisation quotidienne très difficile.

Plus de 4 300 véhicules touchés

Les données fournies par Tesla au député Park Sang-hyuk montrent l’ampleur du phénomène : 4 351 véhicules concernés, mais plus de 4 600 incidents signalés. Cela s’explique par le fait que certaines voitures tombent en panne plusieurs fois, même après un changement de batterie.

Pour les propriétaires, la facture peut être très lourde. Beaucoup de Model 3 et Model Y de 2021 ne sont plus couverts par la garantie. Les réparations peuvent coûter jusqu’à 30 millions de wons, soit environ 22 000 euros. Les statistiques montrent que 22 % des Model Y et 12 % des Model 3 vendus en 2021 sont touchés. Ces chiffres laissent penser à un défaut de conception plutôt qu’à une simple usure.

Face à cette crise, le gouvernement sud-coréen a réagi fermement

Le ministère de l’Environnement a averti Tesla : si le problème n’est pas rapidement résolu, les subventions à l’achat, pouvant atteindre 5,8 millions de wons (environ 3 950 euros) par véhicule, seront suspendues. Ces aides sont pourtant essentielles pour attirer les acheteurs vers les voitures électriques.

Un représentant du gouvernement a indiqué : « Nous attendons une réponse claire de Tesla Corée. Sans cela, nous envisagerons de retirer les subventions. »

Cette affaire arrive à un moment critique pour Tesla, qui occupait récemment la troisième place des marques importées les plus vendues en Corée du Sud. Une perte de soutien financier pourrait nuire à sa compétitivité face à Hyundai et Kia, déjà bien implantés sur le marché local.

Des associations de consommateurs, comme Citizens United for Consumer Sovereignty, demandent maintenant un rappel complet des véhicules concernés et une enquête officielle. Elles souhaitent que Tesla assume ses responsabilités et garantisse la sécurité de ses clients.

Enfin, certains observateurs se demandent pourquoi ces pannes se concentrent en Corée. Les voitures vendues dans le pays proviennent en grande partie de la Gigafactory de Shanghai. Si le défaut venait de l’usine chinoise, d’autres marchés pourraient aussi être touchés. Des soupçons existent sur l’utilisation possible de batteries reconditionnées lors des réparations, ce qui pourrait expliquer les pannes répétées.

Cette affaire pourrait devenir un cas emblématique pour toute l’industrie des véhicules électriques et la manière dont les constructeurs gèrent les problèmes de batterie.

