Tesla est l’un des constructeurs automobiles les moins fiables, selon une étude américaine

Tesla n’a pas obtenu de bons résultats dans l’étude J.D. Power Dependability de cette année. Sur les 33 constructeurs automobiles classés, Tesla a obtenu la 30e place, devançant Jaguar, Alfa Romeo et Land Rover. Ces résultats ne sont pas si surprenants, compte tenu des nombreux problèmes de finitions rapportés par les utilisateurs.

Les trois marques automobiles les plus fiables aux États-Unis sont désormais Lexus, Porsche et Kia, selon la nouvelle étude de J.D. Power. Les trois moins fiables sont Jaguar, Alfa Romeo et Land Rover.

Tesla Model 3 – Crédit : Charlie Deets / Unsplash

L’étude 2021 U.S. Vehicle Dependability Study a analysé les réponses de 33 251 propriétaires vérifiés de véhicules de l’année-modèle 2018 vendus aux États-Unis. L’étude a évalué environ 150 modèles différents, dont des voitures, des camions et des SUV.

Les études de J.D. Power sont si importantes qu’elles servent de référence au secteur, et leurs résultats peuvent stimuler les ventes et avoir un impact sur les primes d’assurance des propriétaires.

Tesla est un mauvais élève concernant la fiabilité de ses véhicules

Même si le constructeur américain propose d’excellentes voitures électriques, Tesla n’a jamais été très bon au niveau de la fiabilité. Déjà l’année dernière, Tesla avait été élu marque auto la moins fiable, selon la même étude de JD Power. Comme Tesla n’est pas dernier cette année, on peut tout de même noter une certaine amélioration.

Il convient tout de même de replacer ces résultats dans leur contexte. Les enquêtes ont été menées sur les propriétaires de Tesla de 2018. Cette période, qui restera gravée dans l’histoire du constructeur américain, a été décrite comme un « enfer de la production ». En effet, Tesla avait commencé la production de la Model 3 quelques mois plus tôt, et était à seulement un mois de la faillite d’après Elon Musk.

Des tentes de fortune avaient été érigées à l’extérieur pour accueillir une partie de la production et atteindre les objectifs. C’est donc à cette période qu’ont été constatés de nombreux défauts au niveau des finitions. En conséquence, Elon Musk a récemment lui-même recommandé de ne pas acheter une voiture électrique quand la production bat son plein, pour éviter de tomber sur un véhicule défectueux.

Alors que Tesla a obtenu une note très basse dans l’enquête sur la fiabilité, le constructeur américain a terminé en tête de l’enquête APEAL 2020 de J.D. Power, qui évalue les marques de véhicules en fonction de l’attachement émotionnel des propriétaires et du niveau d’excitation que suscitent leurs nouveaux véhicules.

Classement des constructeurs automobiles les plus fiables aux Etats-Unis – Crédit : JD Power

Source : JD Power