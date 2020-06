Tesla Model 3 : ce qu’il faut savoir avant d’acheter

Afin de renseigner plus rapidement et efficacement ceux qui seraient tentés par l’achat d’une Tesla Model 3, un Youtuber a décidé de dresser la liste de ce qu’il aurait aimé savoir avant d’acheter la sienne. Un guide utile.

Crédits : Tesla

Quand on achète un véhicule, l’investissement financier est si conséquent qu’il est important de savoir à quoi s’attendre pour ne pas regretter son achat. Nous avions d’ailleurs listé récemment les points noirs constatés sur les premières Tesla Model Y livrées.

Une voiture à 49 600 euros ne s’achète pas les yeux fermés

Le Youtubeur Vincent Stahl est revenu en une vidéo de 10 minutes sur tous les éléments, importants ou non, qu’il aurait aimé connaître au moment où il a pris la décision d’acheter une Model 3. Pour lui, ce qui fait la force de Tesla est le système de mise à jour OTA, à la façon d’un smartphone. La voiture s’améliore avec le temps, et ce, même si certaines sont payantes comme l’activation des sièges arrière chauffants ou le gain en accélération qui se vend tout de même 2000 dollars.

Sous forme de mini tutoriel, il explique comment trouver la position des stations Superchargeurs via la carte de l’ordinateur de bord. La version 3 est en court de déploiement en France. Il apprécie énormément le fait que le frein de parking se bloque automatiquement et que le freinage régénératif évite quasiment l’utilisation des freins mécaniques. Il montre même les différentes fonctions cachées, comme celle du ballon pêteur. En plus de l’intégration des plateformes comme Twitch et Netflix, il revient rapidement sur la présence de Tesla Arcade qui permet de jouer en utilisant le volant de sa voiture comme contrôleur.

L’un des éléments qui crée de la confusion chez les acheteurs potentiels de Tesla est la différence entre Autopilot et Autopilot complet. Comme nous l’avons plusieurs fois détaillé, Autopilot est un ensemble de fonctionnalités d’aide à la conduite, parmi lesquelles on retrouve le Régulateur de vitesse adaptatif et l’Assistance au maintien de voie. Seule l’option « Capacité de conduite entièrement autonome » ajoutera la Navigation sur Autopilot qui permet de se laisser conduire. Il s’agit d’une option payante facturée 6300 euros sur la Model 3.

Source : Vincent Stahl