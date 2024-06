Tesla : n’utilisez plus ce mode défaillant, il peut mettre en grand danger votre animal de compagnie

De nombreux propriétaires de Tesla rapportent une défaillance critique d’un mode très apprécié du constructeur, à savoir le mode chien. En attendant un correctif, ne l’utilisez plus, car il peut mettre votre compagnon en grand danger.

© Tesla

Les propriétaires de Tesla peuvent utiliser de nombreux modes comme le mode sentinelle, capable de détecter une activité suspecte autour de leur véhicule. L’année dernière, un hacker découvrait même le mode Elon permettant à la voiture de rouler en toute autonomie, sans aucune nécessité d’attention du conducteur.

Les Tesla embarquent également un mode chien particulièrement utile pour les propriétaires d’animaux. Attention, ne l’utilisez surtout pas en ce moment, car une défaillance peut mettre en péril la santé de votre compagnon à quatre pattes.

Le mode chien de Tesla ne fonctionne plus correctement, ne vous en servez pas

Le mode chien de la Tesla peut être activé lorsque le conducteur laisse son animal seul dans l’habitacle afin que la climatisation régule la température à l’intérieur. Un message affiché sur l’écran indique alors la température au sein du véhicule et confirme que l’animal ne craint rien pour rassurer les passants.

À lire > Quel est le prix d’une Tesla en France ? Voici les tarifs de tous les modèles

Malheureusement, plusieurs automobilistes rapportent une défaillance du mode chien de leur Tesla depuis la mise à jour 2024.20.1. « J’ai laissé mon chien dans la voiture ce matin avec le mode chien activé et réglé sur 19°C […]. Dix minutes après avoir quitté la voiture, j’ai reçu un avertissement “problème avec le mode chien” sur mon téléphone… il faisait 29°C dans la voiture lorsque j’ai couru pour sauver mon chien », explique un utilisateur sur Reddit.

Ce dernier s’est tourné vers le service client de Tesla, qui a reconnu que le mode chien ne fonctionnait plus correctement suite à la mise à jour 2024.20.1. Le constructeur travaille sur la résolution du bug et conseille aux propriétaires de ne plus du tout l’utiliser pour le moment.

Espérons pour les propriétaires d’animaux de compagnie que cela ne tarde pas trop. En attendant, même si les chiens préfèreraient les voitures électriques aux diesels, selon une étude de l’Université de Lincoln, ne prenez pas le risque de laisser votre compagnon dans votre Tesla sans climatisation par forte chaleur.