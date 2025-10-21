Tesla repousse encore les limites, son robot humanoïde apprend à bouger seul

Photo de Tesla

Tesla fait évoluer son robot humanoïde, Optimus apprend à bouger seul

Le robot humanoïde de Tesla, appelé Optimus, a encore fait des progrès étonnants. Dans une vidéo publiée par Elon Musk, on le voit s’exercer au kung-fu. Le robot bouge avec souplesse, effectue des gestes précis et garde bien son équilibre, sans aucune aide. Cette démonstration montre que l’intelligence artificielle rend aujourd’hui les machines capables de se comporter presque comme des humains

Voir Optimus bouger de cette façon a de quoi surprendre. Ses mouvements sont naturels, presque vivants. Elon Musk explique que le robot ne suit pas un simple programme. Il apprend et réagit grâce à son propre système d’intelligence artificielle. Contrairement à d’autres robots qui dépendent encore d’une télécommande, Optimus agit seul. Cela montre que Tesla a fait un grand pas dans la création de robots autonomes.

L’objectif de l’entreprise est de concevoir un robot capable d’apprendre, d’expérimenter et de s’adapter à son environnement. Le kung-fu n’est donc pas un simple effet de style. Il sert à entraîner le robot à maîtriser son corps, à contrôler ses gestes et à garder l’équilibre, comme un humain le ferait.

Optimus bouge, apprend et réagit : le futur est déjà là

Dans la vidéo publiée sur X (ancien Twitter), Optimus affronte une personne réelle. Il effectue des gestes de base en arts martiaux : blocages, mouvements latéraux, postures d’équilibre. Même lorsqu’on le pousse, il reste debout. Cela prouve que Tesla a amélioré la stabilité et la coordination de son robot. Ces progrès viennent d’un entraînement intensif mené par l’intelligence artificielle. Comme pour les voitures autonomes de Tesla, Optimus apprend de ses erreurs et améliore peu à peu ses réflexes. Ses mouvements deviennent plus précis et plus naturels.

Tried to start a fight at the Tron: Ares premiere pic.twitter.com/TvWCOaXIlN — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) October 7, 2025

Certains diront que cette vidéo est surtout une opération marketing. C’est vrai que voir un robot faire du kung-fu attire l’attention. Mais derrière le spectacle, Tesla a un but précis : construire un robot capable de vivre et d’agir dans le monde réel. Les exercices de kung-fu permettent à Optimus de mieux comprendre les mouvements du corps, d’améliorer son équilibre et d’apprendre à réagir face aux imprévus.

Ce robot est entièrement contrôlé par l’IA

Elon Musk souligne que cette fois, aucune commande humaine n’intervient. L’intelligence artificielle intégrée contrôle tout en direct. Cela permet au robot d’agir de manière autonome, en s’adaptant instantanément à ce qui se passe autour de lui.

Alors, Optimus sera-t-il bientôt capable de faire des tâches du quotidien comme préparer le petit-déjeuner ou plier le linge ? Pas encore. Mais chaque nouvelle démonstration le rapproche un peu plus de cette réalité. Le kung-fu n’est qu’un moyen pour perfectionner ses gestes et renforcer sa stabilité.

Source : Daily Geek Show