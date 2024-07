Test Acer Predator Helios 18 : le PC portable gamer de tous les excès !

Le Helios 18 d’Acer peut être considéré comme le Hummer des PC portables destinés aux joueurs. Lourd et imposant, il offre des performances au top niveau, pour le CPU, le GPU et l’affichage. Et pour ne rien gâcher, son châssis clignote comme Las Vegas !

9/10 Acer Helios 18 3999€ Voir le verdict Processeur extrêmement performant

GPU extrêmement performant

Ecran QHD mini LED 250 Hz G-Sync !

Grand confort d'affichage

Effets lumineux du clavier et du boîtier

Connectique répartie sur 3 côtés Autonomie…

Pas de dispositif biométrique

Niveau sonore en mode Turbo

Traces de doigts sur le boîtier

Dans la famille des PC gamer Acer, la gamme Nitro regroupe des configurations “raisonnables” qui essayent d’offrir les meilleures performances à des prix contenus, alors qu’au contraire les machines de la gamme Predator sont plus haut de gamme, plus onéreuses, avec un équipement et des composants – le plus souvent – sans concession.

Si depuis quelques temps, les constructeurs mettent l’accent sur les PC portables gamer facilement transportables, avec un écran de 14 pouces, comme le HP Omen Transcend 14 ou l’Asus Zephyrus G14 2024, il faut reconnaître que jouer sur un petit écran peut avoir quelque chose de frustrant pour certains joueurs.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aussi, pour que ces derniers puissent se plonger pleinement dans l’action, quelle que soit la situation, le Predator Helios 18, qui est l’objet de ce test, met à leur disposition une surface d’affichage extrême pour un PC portable. Et pour que l’expérience ludique soit optimale, la configuration embarque tout ce qu’on peut faire de mieux en termes de composants, ou presque ! Bref, on atteint le summum du raffinement en matière de PC portable gamer.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quelles sont les caractéristiques techniques de l’Acer Helio 18 ?

L’Acer Helios 18 que nous avons testé, aussi connu sous la référence PH18-72, dispose d’un équipement sans la moindre faille, avec les meilleurs composants disponibles à l’heure actuelle, en matière de processeur, de puce graphique, d’écran, etc. Et, selon les variantes, 2 To de stockage, avec 32 ou 64 Go de mémoire. Seul bémol : l’absence de dispositif de sécurité biométrique.

Processeur : Intel Core i7-14700HX, i9-14900HX

Processeur graphique : Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 4080, RTX 4090

Mémoire : 32 Go, 64 Go

Stockage : 2 To, PCIe MVMe

Ecran : 18 pouces, LCD mini LED, 16:10, QHD+ (2560 x 1600 pixels), 250 Hz, G-Sync

Webcam : 1080p (incompatible Windows Hello)

Lecteur d’empreintes digitales : non

Connectivité : 2 USB C (dont un compatible Thunderbolt 4), 3 USB A 3.2, HDMI 2.1, microSD, jack audio, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Batterie : 90 Wh

Chargeur : propriétaire 330 W

Poids : 3,25 kg

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix de l’Acer Helios 18 ?

La fin justifie les moyens ! Et quand on recherche une configuration de compétition, pour surpasser ses adversaires, réels ou virtuels, ce dicton prend tout son sens.

Ainsi, la configuration que nous avons reçue est actuellement en vente sur le site d’Acer au prix de 4999 €. Mais, le PC portable embarque des composants très haut de gamme, les plus performants du moment (processeur Intel Core i9-14900HX, 64 Go de mémoire, un SSD de 2 To et – bien sur – la puce graphique Nvidia GeForce RTX 4090), ainsi qu’un écran LCD de 18 pouces lumineux et contrasté, car doté d’un rétro éclairage mini LED.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et si on pense que 32 Go de mémoire vive peuvent suffire, on peut se tourner vers la seconde configuration proposée par Acer, commercialisée à “seulement” 3999 €.

Bon point, dans les deux cas, un bon plan d’Acer permet de bénéficier de 500 € de remise immédiate, ce qui ramène le prix des deux configurations à 3499 et 4499 €.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un châssis qui fait chanter les couleurs

Evidemment, ce PC portable gamer grand format est un très gros bébé, qui mesure tout de même 40 x 31,2 x 2,9 cm. Assez encombrant, il est également lourd, puisque son poids est de 3,25 kg (il est donc deux fois plus lourd que le Zephyrus G14 d’Asus !). C’est toutefois normal, car outre la taille de l’affichage (et donc du châssis), les composants très haut de gamme nécessitent un système de refroidissement extrêmement performant, avec de larges ouvertures pour évacuer l’air chaud sur les trois côtés de la configuration.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Original, le PC portable est fourni avec une paire de grilles d’aération supplémentaire. Celles-ci, situées à l’arrière du châssis, sur les côtés, sont très facilement interchangeables puisqu’elles se fixent par aimantation (voir photo ci-dessus).

Réalisé en métal et plastique noir, le châssis de l’Helios 18 s’avère robuste. On peut toutefois regretter sa propension à facilement retenir les traces de doigts et à devenir rapidement moins sexy. Un coloris un peu plus clair ou un plastique un peu plus granuleux pourrait les rendre moins visibles.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le PC portable est équipé d’un clavier rétro éclairé, qui comprend un pavé numérique. Il est complété par un pavé tactile d’assez grandes dimensions, qui autorise une très bonne qualité de glisse de l’index. Les touches mécaniques procurent une excellente qualité de frappe. D’autre part, deux jeux de touches QZSD supplémentaires sont fournis, qui peuvent remplacer facilement celles installées par défaut, afin de personnaliser sa machine.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Comme on peut le voir sur les différentes photos, le rétro éclairage RGB touche par touche est de toute beauté, avec une luminosité des touches WASD un peu plus forte pour bien les mettre en valeur. La lisibilité des touches dans l’obscurité est excellente. Et comme si ça ne suffisait pas, un petit logo Predator, placé dans le coin inférieur droit du clavier, sur le repose poignets, affiche lui aussi des effets lumineux. Totalement inutile, donc indispensable !

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Acer PredatorSense

A l’arrière du châssis, Acer fait – encore plus – chanter les couleurs. Tout d’abord sur le logo Predator situé au dos de l’écran. Ensuite, sur la bande LEDs placée sur la partie du châssis située derrière la charnière de l’écran. Tous ces effets lumineux son bien sur entièrement personnalisables par l’intermédiaire de l’application Acer Predator Sense, qui sert également à modifier le mode de fonctionnement du PC portable.

Et pour aller plus vite, la touche Predator Sense, placée au dessus du clavier, permet de changer le profil de fonctionnement (et donc ses performances) de l’Helios 18. Différentes actions sont configurables selon que la configuration fonctionne sur batterie ou avec son alimentation.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour en finir avec le clavier de l’Helio 18, précisons que certains apprécieront la présence de la nouvelle touche d’accès direct à l’assistant CoPilot de Microsoft (pour ceux qui sont prêts à payer 22 € par mois !). D’autres regretteront l’absence d’un dispositif biométrique. En effet, aucun lecteur d’empreintes digitales n’est intégré au bouton de démarrage et la Webcam n’est pas compatible avec la technologie Windows Hello.

Il faut donc s’en remettre au bon vieux code PIN pour protéger l’accès au système et aux applications. Sinon, il reste la possibilité d’attacher le Helios 18 à un meuble, à l’aide d’un câble Kensington.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour ce qui est de la connectique, l’Helios 18 comporte – à l’arrière de son châssis – deux ports USB C (compatibles Thunderbolt 4) et la sortie vidéo HDMI 2.1. Ils sont complétés par deux ports USB A, sur le côté droit, et un connecteur Gigabit Ethernet, un lecteur de cartes mémoire microSD, un troisième port USB A et la traditionnelle prise casque/micro, sur le côté gauche.

Pour les transferts de données sans fil, la configuration est compatible avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, en plus des trois micros, qui permettent de capter des conversations claires et toutes circonstances, l’Helios 18 est également doté de deux haut-parleurs. Ceux-ci délivrent une excellente qualité audio, ce qui est toujours intéressant si on ne désire pas utiliser un casque pour jouer, écouter de la musique ou regarder des vidéos. De plus, l’application DTS X permet à chacun de configurer le rendu audio selon ses préférences, grâce à différents profils prédéfinis (jeux, film, musique, etc.) et à un égaliseur à 10 bandes. Et, pour ne rien gâcher, la puissance est au rendez-vous.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un écran LCD, oui, mais avec rétro éclairage mini LED !

L’affichage de l’Helios 18 n’exploite pas une dalle OLED, mais un modèle LCD équipé d’un dispositif de rétro éclairage mini LED. Sa qualité d’affichage est-elle vraiment inférieure pour autant ? Ce n’est pas évident, comme nous allons le voir.

L’écran étant au format 16:10, les images sont affichées dans une définition QHD, soit 2560 x 1600 pixels. C’est suffisant pour bénéficier d’une excellente qualité d’affichage. Certes, une dalle 4K procurerait une plus grande précision. Mais la différence entre les deux modes graphiques ne serait pas vraiment perceptible par tous les utilisateurs sur la dalle de 18 pouces et le mode 4K compliquerait sensiblement la tâche pour le GPU.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, malgré sa technologie LCD, l’écran délivre une superbe qualité d’affichage. Grâce à son rétro éclairage mini LED, les images bénéficient de contrastes et d’une luminosité renforcés. Au final, le rendu visuel s’avère très proche de celui offert par un écran OLED… mais sans les reflets. En effet, la dalle est mate, et on peut jouer ou regarder des vidéos à n’importe quel moment de la journée et bénéficier d’un affichage dénué du moindre parasitage désagréable.

La fluidité d’affichage est parfaitement assurée, puisque le taux de rafraichissement maximal est de 250 Hz. bon point, on peut également exploiter des modes 60 Hz ou 125 Hz, ainsi qu’un mode dynamique, dans lequel la fréquence peut alterner automatiquement entre 125 Hz et 250 Hz, selon l’application en cours d’utilisation. Dans tous les cas, les disgracieux effets de déchirement d’image sont éliminés par la technologie Nvidia G-Sync.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, pour ce qui concerne les performances de l’écran LCD, la certification VESA DisplayHDR 1000 indique que la luminosité maximale peut atteindre 1000 nits (en pic). Dans les faits, les tests que nous avons réalisés avec notre sonde X-Rite i1 Display Pro Plus montrent que la promesse est (quasiment) tenue :

Luminosité maximale de 778 nits (mode SDR) / 871 nits (mode HDR)

Taux de contraste moyen de 41 659:1 (SDR) / 19 471:1 (HDR)

Température des couleurs de 6876 K (SDR) / 6865 K (HDR)

Delta E moyen de 5,4 (SDR) / 1,5 (HDR)

On voit donc que le mode HDR est donc le plus performant, avec une meilleure luminosité et des couleurs plus fidèles. Et si le taux de contraste n’est pas aussi élevé que celui que nous avions observé sur l’Asus ROG Strix Scar 16 (lui aussi doté d’un écran LCD avec rétro éclairage mini LED), lors du test que nous avons réalisé au mois de juin 2023, il demeure sans commune mesure avec ceux que l’on mesure généralement sur les PC portables (de plus en plus rares, sauf pour les configurations d’entrée de gamme !) équipés d’un écran LCD avec rétro éclairage LED classique (taux de contraste de 1055:1, par exemple, pour le Dell Alienware m16 R2 que nous avons testé il y a quelques semaine).

On constate également que si le taux de contraste n’est pas aussi élevé sur sur une dalle OLED, qui va offrir des noirs parfaits, la luminosité maximale est en revanche deux fois plus élevée que celle des dalles OLED récentes (entre 400 et 450 nits la plupart du temps). Ceci compense cela.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Des performance au TOP(S)

Le processeur Intel Core Ultra 9 185H (de la génération Meteor Lake) est celui qui est le mieux adapté aux PC ultraportables ou aux configurations polyvalentes. On le trouve par exemple dans l’ultrabook haut de gamme lancé par Huawei début juin (lire notre test du Huawei Matebook X Pro 2024). En revanche, la puce Intel Core i9-14900HX (de la série Raptor Lake) offre un niveau de performances inégalé pour les configurations gamer hyper compétitives, comme l’Acer Helios 18.

Le tableau ci-dessous procure une vision d’ensemble de leurs principales caractéristiques. On voit que les cœurs de la puce de 14ème génération sont plus nombreux et plus véloces que ceux du Core Ultra 9. Mais, comme de hautes performances impliquent une grande consommation électrique, le TDP du Core i9 atteint des sommets, ce qui nuit à l’autonomie.

Intel Core i9-14900HX Intel Core Ultra 9 185H Nombre de coeurs P 8 (2,2 / 5,8 GHz) 6 (2,3 / 5,1 GHz) Nombre de coeurs E 16 (1,6 / 4,1 GHz) 8 (1,8 / 3,8 GHz) Nombre de coeurs LP-E – 2 (1,0 / 2,5 GHz) Nombre de threads 32 22 TDP (mode Turbo) 55 W (157 W) 45 W (115 W)

Dans les faits, la différence – en termes de calculs purs – est du coup très nette lorsqu’on compare les résultats des deux puces avec les benchmarks Cinebench R12 et Cinebench 2024 :

Scores Cinebench R20 de 7127 (multi coeurs) / 692 (mono coeurs) pour le Core Ultra 9 185H qui est présent dans le Galaxy Book4 ultra de Samsung, que nous avons testé il y a quelques semaines.

scores de 10923 / 803 pour le Core i9-14900HX.

Avec Cinebench 2024, les indices du Core i9 sont de 1700 et 123, contre 847 et 106 pour le Core Ultra 9 185H.

Le même avantage, très net, peut être constaté avec l’application Geekbench 6 : indices de 17616 / 2894 pour le Core i9, contre 13678 / 2443 pour le Core Ultra 9.

Pour assurer des performances graphiques sans aucun compromis, le GPU utilisé est tout simplement le plus performant à l’heure actuelle (dans le monde des PC Portables), puisqu’il s’agit du Nvidia GeForce RTX 4090 (avec un TDP de 175 W).

Ses résultats, on s’en serait douté, sont tout simplement les plus élevés jamais observés sur un PC gamer. Ainsi, avec l’application 3D Mark, la configuration atteint un indice de presque 20 000 avec le test Time Spy, et de 10 000 avec le test Time Spy Extreme. Et, comme très souvent sur ce type de machine, il suffit d’activer le mode de fonctionnement Turbo, dans appli Acer Sense, pour constater une montée en flèche du niveau sonore. La ventilation étant sollicitée au maximum, pour refroidir le CPU et le GPU, il est alors préférable de jouer avec un casque audio (et d’être seul dans la pièce !).

En pratique, avec le jeu Fortnite, lorsque le PC portable fonctionne en mode Performance, les animations comportent entre 60 et 70 images par seconde, en moyenne, avec la qualité graphique Epique. En qualité graphique Medium, c’est mieux, puisque le nombre d’images par seconde passe à environ 150 – 170 FPS. Et si on bascule en qualité Faible, on atteint les 200 images par seconde (toujours en moyenne), voire le maximum possible de la dalle, soit 250 FPS, si on utilise la configuration en mode Turbo.

Avec le jeu The Division 2 (et l’Helios 18 fonctionnant en mode Turbo), la fluidité des animations est également au rendez-vous :

122 images par seconde en moyenne en qualité graphique Ultra.

145 images par seconde en qualité moyenne.

En basse qualité, le compteur grimpe jusqu’à 167 IPS.

Et, si on joue à Shadow Of The Tomb Raider (mode Turbo, avec DLSS activé en mode Performance), on peut bénéficier d’animations hyper fluides (198 images par seconde) dans le meilleur mode graphique. En basse qualité, on atteint 210 images par seconde en moyenne.

Force est donc de constater que la puce graphique est bien adaptée aux possibilités de l’écran. En effet, chacun peut choisir de bénéficier d’une superbe qualité graphique, tout en gardant une bonne fluidité, ou de profiter d’animations comportant un très grand nombre d’images par seconde, afin d’avoir un avantage en terme de réactivité par rapport à ses adversaires, en baissant la qualité graphique.

Précisons enfin, les créateurs qui désirent tirer avantage des applications d’intelligence artificielle génératives doivent savoir que si le processeur Intel Core i9-14900HX n’intègre pas de NPU (Neural Processing Unit), ce n’est pas du tout dramatique, car le GPU Nvidia GeForce RTX 4090 offre une puissance de 686 TOPS. Il est donc bien plus performant que les 45 à 50 TOPS qu’offrent (ou vont très bientôt offrir) les dernières puces CPU Intel, AMD et désormais Qualcomm.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Une autonomie ridicule

L’Acer Helios 18 intègre une batterie de bonne capacité : 90 Wh. Malgré cela, comme on est en présence d’un PC portable gamer surpuissant, nos espoirs quant à son autonomie n’était pas bien grands. Et nous n’avons donc pas été (trop) déçus.

Ainsi, en plaçant la configuration dans un mode de fonctionnement favorable, Quiet en l’occurrence (qu’on utiliserait pour surfer sur le Web en Wi-Fi par exemple), avec tous les effets d’éclairage désactivés et en 60 Hz, le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark n’a fonctionné pendant 2 heures et 17 minutes, ce qui est – inutile de le préciser – ridiculement bas.

Et pour le streaming vidéo, il ne faudra pas compter sur une autonomie renversante non plus. En effet, après avoir lu une vidéo de deux heures en Wi-Fi, sur Netflix, la batterie a perdu 46 % de sa charge initiale. Ensuite, c’est simple, le PC portable s’est éteint avant de terminer le second cycle de 2 heures, après environ 3 heures et demie de lecture vidéo.

Bref, dans le cas de l’Acer Helios 18, le fonctionnement sur batterie n’est clairement pas une option envisageable plus d’une (petite) demie journée.

Heureusement, le chargeur propriétaire de 330 W est la. Si on passe rapidement sur le fait qu’il a toutes les caractéristiques d’une brique (gros et pesant 800 grammes sans les câbles !), il autorise une charge rapide, à hauteur de 59 % après une demie heure et à hauteur de 91 % au bout d’une heure. Quitte à recharger souvent l’Helios 18, il est plutôt avantageux que l’opération prenne un minimum de temps.

Acer Helios 18 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

